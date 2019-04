El retiro voluntario de las galletas Chewy Chips Ahoy por “un ingrediente solidificado inesperado” excluye a Puerto Rico, informó el martes la empresa Mondelez Global LLC, fabricante de comidas y bebidas.

Relacionados: Retiran galletas Chewy Chips Ahoy por “un ingrediente solidificado inesperado”

“Mondelez Puerto Rico LLC no ha importado dicha presentación de ChipsAhoy! Chewy a Puerto Rico”, afirmó la compañía en un comunicado.

El pasado sábado, Mondelez Global LLC anunció el retiro voluntario de los empaques de 13 onzas de Chewy Chips Ahoy en Estados Unidos, y comunicó que ha recibido informes de posibles efectos adversos a la salud. “Los consumidores que tienen este producto no deben comerlo”, advirtió la empresa en el aviso de retiro.

Consumers who have these products should not eat them. — Chips Ahoy! (@ChipsAhoy) April 14, 2019

El retiro incluye las galletas que tengan las fechas de vencimiento 7, 8, 14 y 15 de septiembre de 2019. Los empaques pueden identificarse con el número UPC 0 44000 03223 4.

Mientras, Mondelez Puerto Rico LLC aseguró que el portafolio de galletas Chips Ahoy que comercializa en la isla están disponibles para los consumidores siguiendo los estándares de calidad regulares.