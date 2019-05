La Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) reconoció a los dueños de 3A Press Corporation, los hermanos Marie y Ángel Alexis Rosado, con el premio Pequeño Empresario del Año de SBA en Puerto Rico.

Fundada originalmente en 1948 como Imprenta Rosado por el padre de Marie y Ángel Alexis, la compañía de Lajas ha evolucionado a través de los años para convertirse en líder de la impresión para empaques de la industria farmacéutica. Hoy día, 3A Press emplea a más de 130 personas y exporta sus servicios a compañías en México.

“Hoy les damos la bienvenida a Marie y Ángel Alexis Rosado al Salón de la Fama de SBA. Juntos, han llevado a su compañía a convertirse en líder de la industria, han creado el sustento para más de 100 familias y contribuido al desarrollo económico de su comunidad. Al cerrar le Semana del Pequeño Negocio 2019, celebramos sus logros y éxitos”, manifestó Yvette Collazo, directora de SBA para el distrito.

Collazo presentó el premio a los Rosado durante la ceremonia de clausura de la Semana del Pequeño Negocio, co-auspiciada por la Asociación de Bancos de Puerto Rico.

Steve Bulger, administrador regional de la SBA, se unió a la felicitación a los hermanos Rosado y destacó la aportación de los pymes a la economía del país.

“La Región del Atlántico de la SBA y nuestras oficinas de distrito se complacen en reconocer a empresarios como Marie y Angel Alexis Rosado por su dedicación y compromiso con la excelencia en la economía actual. Al celebrar la Semana Nacional del Pequeño Negocio, la SBA rinde tributo a las pequeñas empresas y a los empresarios que las hacen un éxito. Los mismos contribuyen significativamente a sus comunidades locales, desarrollan productos creativos y hacen avances con tecnologías innovadoras", expresó Bulger.

La SBA también otorgó los siguientes premios: Pequeña Empresa de Veterano del Año, Pedro Córdova, Magritte Inc.; Pequeña Empresa Manufacturera Del Año, José Rodríguez, Kandor Manufacturing Inc.; Pequeña Empresa Detallista del Año, Adalberto LLera y Brenda Velázquez, Allmed Pharmacy; Negocio Nuevo del Año, Maribel Santiago y Luis Sepúlveda, Centro de Sonografía Pre-Vue; Pequeña Empresa de Mujer del Año, Wanda Otero, Vaca Negra Inc.; y Joven Empresario del Año, Emmanuel Irizarry Montalvo, Finca Irizarry-Montalvo.

Además, premió a los bancos participantes que durante el año fiscal 2018 otorgaron más de $61.2 millones en financiamiento bajo el programa de 7(a) de Préstamos Garantizados de la agencia: Premio de Oro a Banco Popular de Puerto Rico; Premio de Plata a Oriental Bank; y Premio Bronce a Banco Santander Puerto Rico. La Corporación para el Fomento Empresarial del Comercio y de las Comunidades (Cofecc) recibió el Premio a la Compañía de Desarrollo Certificada del Año.