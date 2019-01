Nota del editor: ante el fallecimiento del empresario Tony Pérez, reproducimos solo para nuestros suscriptores la Gran Entrevista publicada en el 2 de junio de 2013.

Por Norma Borges

A Tony Pérez lo conocimos hace poco más de 30 años en el marco de un viaje de prensa a México. Recuerdo que fue a bordo de un avión de Mexicana de Aviación que acababa de despegar de la pista en el aeropuerto de Acapulco.

Digo “despegar” por decir. Ocurría justo lo contrario. Las palmeras de la hermosa costa mexicana no acababan de desaparecer de la bendita ventanilla. El avión no se elevaba. Me giré. Miré angustiada a Tony, anfitrión del viaje, que estaba sentado detrás de mí. Él, en las pascuas. Le brotó una carcajada. El avión, notarán, regresó a la pista sin mayores consecuencias. No recordamos sonrisa más optimista que la de nuestro entrevistado.

Es que este exitoso empresario de viajes, inversionista y productor de espectáculos, nacido en Santurce –criado en Carolina y en la 150 St. del Bronx de Nueva York–, aun cuando ha sentido el severo pellizco de la vida, nunca ha perdido la habilidad de asimilarlo con extraordinario sentido del humor. Asegura que siempre ha encontrado la salida de sus laberintos.

El 30 de abril pasado cumplió 30 años desde la tarde en que sorbió el último trago de alcohol. Fecha que aún celebra con ganas de gritarlo. “Quiero que conozcan mi historia, de mi afición por el alcohol, de lo que perdí en el camino por la maldita bebida”, nos dijo.

Y comenzó a contar, en ocasiones emocionado, cómo tocó los infiernos para luego emerger en victoria. “Te estoy contando esta parte amarga de mi vida con la esperanza de que impacte a alguien que necesite encontrarse”, advirtió.

La más cruda pobreza

Antonio Pérez es el mayor de los tres hijos de Petra Pérez Rubert, quien a su vez es hija de una inmigrante alemana. Habiéndose divorciado muy joven, emigró en los años 50 a Nueva York, en busca de trabajo para comer. Como hicieron muchos...

“Mi mamá era, bueno es, una titana. Se fue a buscar trabajo y nos dejó con la abuela, a quien le pidió le enviase un hijo a la vez... La abuela, que era tremenda, no accedió. Así que un buen día aterricé en el hoy aeropuerto John F. Kennedy, con una hermana en cada mano... Éramos tres niños de 10, 8 y 6 años. Mi mamá se desesperó, pero asumió su responsabilidad con fortaleza. Nos llevó a su casa, lo que llamaban un furnished studio del Lower Manhattan”, recuerda.

Fue cuando comenzó la dura peregrinación de los Pérez, que incluyó no menos de 15 mudanzas, turnando noches en un colchón metálico, donde tenían que abrigarse hasta la cabeza por falta de calefacción.

“Prendía mamá una mechita de gas para calentarnos, pero como decían que si se apagaba podíamos quedarnos en el sueño, como comprenderás dormía con un ojo abierto y otro cerrado”.

No fue sino hasta que cumplió 17 años que durmió en habitación propia y que comenzó a ganarse el sustento vendiendo frutas, vegetales, viandas y discos en un carromato de madera. Al poco tiempo comenzó a alquilar más carros los que, a su vez, arrendaba a boricuas que necesitaban subsistir en la gran urbe. Así fue haciéndose de un capital.

Algo de su personalidad llamó la atención del Boys Club of America, entidad que lo llevó a conocer a los senadores de su estado a Washington D. C. También le otorgaron una beca para que estudiara en la Horace Man High School de la Universidad de Columbia. Pero no duró en el colegio. “Era marcadísima la diferencia social. Iba mal vestido, con zapatos rotos... Me sentí incómodo al estar entre niños ricos”. Eso sí, partió con un documento que lo certificaba como poseedor de una inteligencia social de alto nivel. Y no se equivocaron. Volvió a vender frutas –“de limón limonada”– y sin poder reconocer colores, porque es daltónico, hizo que lo contrataran para vender telas a decoradores.

“De doblar retazos, pasé a registrar órdenes y luego ¡a vender! Me pedían telas de un color verdoso y yo lo veía casi todo igual. Me iba al almacén, buscaba en un catálogo el nombre del tono... y listo”.

Esto hasta que le dio con explorar oficios “mejor remunerados”. Pasó los exámenes para ser policía y taxista de Nueva York. Al fin y a la postre, no ejerció.

Le cambió la vida

Tenía casi 20 años cuando volvió a ver a su padre, aquí en Carolina. “A uno lo abandonan, pero nunca se te van las ganas de volver a verlo. Solo quería que supiera que estaba encaminado, que estaba bien, fue todo. Eso pensaba entonces”, comentó. Pero bastaron pocas semanas con su progenitor para convencerse de que no había conexión. Decidió regresar. “Lo de policía todavía me llamaba la atención, me hacía sentir resuelto”.

Dio media vuelta y, esperando el vuelo de regreso a Nueva York, un primo que trabajaba en Pan Am lo atajó, insistió en que se quedara y le cuadró una entrevista con el gerente de British Airways. “No sé si fue que dije que era policía y se identificó... me dijo que su padre fue escolta de don Luis Muñoz Marín. El caso es que me emplearon de inmediato en carga y, al poco tiempo, terminé en el ticket counter atendiendo pasajeros”.

Su popularidad creció como la espuma en el LMM, tanto así que Mexicana de Aviación lo contrató como gerente de oficina. En el 80 lo trasladaron a San Antonio (Texas). Y siguió subiendo. Fue cuando comenzó su calvario.

Algo inexplicable

Ni su entonces esposa, ni los cuatro hijos, ni el trabajo intenso tuvieron que ver en su afán por el alcohol. Fue algo muy suyo, irracional, inexplicable, asegura. “Hice del alcohol una rutina que, además,trajo faldas, cigarrillo... El divorcio fue inminente”.

Cuenta que no tomaba en barras, sino en la intimidad de su hogar. Llegaba a las 5 p.m., abría la botella de ron y tomaba hasta quedar “anestesiado”. “Me cuentan mis hijos –hoy todos profesionales– que les maravillaba cómo me quedaba dormido con el vaso entre las manos... ¡y no se caía! Ellos recuerdan eso”, cuenta con ojos aguachosos.

En el 83 cayó hospitalizado con un dolor intenso en un costado. El diagnóstico fue contundente. “O dejas de tomar o te mueres... Tu hígado es cuatro veces más grande que el de una persona normal. La buena noticia es que es el único órgano que se regenera. Eso si dejas de tomar”. No hizo caso.

Así las cosas obtuvo el cargo de gerente de Mexicana de Aviación para el Caribe. Recién cumplidos los 40 años. Siguió bebiendo. “Todas las mañanas le hablaba al espejo. Me halaba el pelo, y me daba bofetadas, diciéndome: te vas a matar....”. Pero seguía bebiendo. Hasta que un 30 de abril se produjo el milagro. “Un día (1983) salí a caminar, desde Isla Verde hasta Condado y, cuando pasé por Llorens Torres, cayó un aguacerito liviano y vi cómo un arcoíris me cubría. Te lo juro, al otro día no bebí, ni el otro tampoco, comencé a contar los días sin alcohol. Digo que Dios me bendijo, de muchas maneras. Ese día me amparó”, narra el empresario emocionado, reiterando que ha roto el silencio en el marco de su aniversario como ser humano sobrio. A partir de entonces, dice, le comenzaron a llegar las ideas, los proyectos, dondequiera veía un negocio, sintió deseos de progresar... También puede dar fe de múltiples bendiciones.

Comenzó el ascenso

Tiene en su casa botellas de cuanto ron hay en el mercado. Al principio las miraba y les decía: You are not going to beat me, “no me vas a vencer, no me vas a vencer”... Y así ha sido.

Recuerda que para entonces ganaba sobre $80 mil anuales, pero vivía en la inopia. Todo lo gastaba. Habitaba un apartamento vacío en The Terrace. Dormía en el piso. Solo tenía un televisor de 19 pulgadas que ponía sobre una cajita de cartón y conducía un Prelude chocado.

Para abonar a la miseria, la aerolínea para la que trabajaba se fue de Puerto Rico, allá para el 1991. Como no la estaba pasando bien, mantuvo a sus hijos estudiando en Texas. Acá, en soledad, comenzó a resurgir de las tinieblas. (Recordemos su inteligencia social).

Comenzó a conocer gente de la que vive profundamente agradecido. “Enrique Pizzi, Norma Álvarez –de la revista Vea– me amueblaron la casa. Camilo Delgado me dio tiempo en televisión que me mantenía Pepe Crosas. Tito Matos me presentó al cantante mexicano Raúl Vale, con quien hice muchos espectáculos de secretarias; José Antonio Mellado, Ángela Meyer que me ayudó a hacer una propuesta; Maggie Alonso que me presentó a Santiago Rubín... Marisela Berti...”, y siguió mencionando.

Se reinventó en la industria Haber trabajado en aerolíneas le ayudó a definir una plataforma de venta directa, paquetes y servicios “personalizados” en su agencia Turismo Tony Pérez. “Se fundamenta, además, en el placer de ayudar a aquellos que sueñan viajar con presupuestos limitados. Se trata de dar buen servicio. A la hora que sea voy al aeropuerto a despedir a mis clientes, a la hora de la mañana que sea, charlo con ellos, hacemos chistes. Me aseguro de que vayan de buen ánimo a sus vacaciones”, cuenta.

“No es que sea el más amado en la industria de viajes”, plantea. Pero sí, posiblemente, uno de los más exitosos. Según dice, mueve 15 mil pasajeros al año hasta Punta Cana en la República Dominicana. También se le reconoce por sus paquetes de viajes a Orlando all included, pasaje, hotel, carro y entradas a los parques, todo resuelto, todo en un mismo costo. “Eso le gusta a la gente”. Autodidacta por afición, es un lector voraz de múltiples temas.

“Soy experto en el tema de Pablo Escobar Gaviria, leo varios periódicos a diario, me interesa la política, el arte y, por supuesto las finanzas”, relata. Cuando olfateó el boom tecnológico, hace décadas, comenzó a invertir en todas las marcas. Pero la que puso a vibrar la campana fue la de Apple, compró de inmediato cinco mil acciones a un precio ridículo en pocas semanas se dispararon a $85, cuenta.

Es independentista por convicción “y chavista, por simpatía, creo en la gente y en la justicia social”, dice el empresario que pisa tres casas, dos en la Florida y una en Puerto Rico. “Los negocios me han impulsado a viajar, y prefiero sentirme en el calor de un hogar, no en un hotel...”, explica. Hace poco se hizo un regalito, se cumplió un sueño, pero eso también tiene su historia.

El cáncer lo escogió... para crecerse “Sí. Me hice un regalo. Hace casi tres meses el oncólogo Fernando Cabanillas me declaró fuera de peligro y me premié. ¡Qué te puedo decir! Viví casi un año en Houston batallando con un cáncer de garganta, que ya se me fue, a Dios gracias”, cuenta evidentemente tocado por la emoción.

Pero luchó como Petra Pérez le enseñó, “con mucha constancia y sobrada fortaleza”. No se separó de su lado un solo día de tratamiento, en todos los meses de reclusión. “Te digo, ella es una titana, mi viejita, a sus 80 años”.

Cuenta que el terapista que lo ayudaba durante el proceso le dijo al despedirse: “Tony, ojalá todos mis pacientes estuvieran siempre alegres como tú, que tuviesen tu espíritu, tu entusiasmo. Según mis informes no dejaste de sonreír un solo día. Eres la estrella de este lugar, me dijo, y me felicitó. Soy un caso, te digo...”, comenta el entrevistado sonreído. Y añadió, “como comprenderás, salí airoso también de esta, la batalla mayor”.

¿Cómo se premió? El regalo se lo reservó. Pero supimos que fue el automóvil de sus sueños, con el que siempre soñó desde que vio pasar “serenito” unBentley a su vera. “Tengo tanto, tanto que agradecer a Dios mis oportunidades. Vivo feliz, vivo agradecido. De eso se trata la vida, de despegar, aterrizar y volver a elevarte. Celebro mi vida, y humildemente la comparto... por si alguien necesita”, concluyó el celebrante.