Por solicitud del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, ayer el Tribunal de Primera Instancia autorizó la orden para iniciar un proceso de liquidación contra Integrand Assurance Company, dando paso al cierre de la aseguradora con la supervisión del foro judicial.

La orden de liquidación contra Integrand se da luego de que el Tribunal concluyera que el asegurador no puede seguir operando bajo el proceso de rehabilitación originalmente instituido y dada la crítica situación de insolvencia del asegurador al mantener un menoscabo de capital $215,717,159, al 31 de mayo de 2019.

El Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, expresó que “una vez entramos en posesión de Integrand como Rehabilitador, encomendamos a inicios del mes de junio un análisis exhaustivo de los libros y registros del asegurador”.

Según Rivera Ríos, Integrand presentó una crítica situación de insolvencia debido a irregularidades materiales que no fueron presentadas en el Estado Anual 2018, radicado bajo juramento el 5 de abril de 2019 ante la Oficina del Comisionado de Seguros. “Tal situación no resultaba evidente originalmente ya que, entre otros asuntos, Integrand no cumplía con su deber de establecer y mantener reservas adecuadas para pérdidas, presentando un Estado Anual al 31 de diciembre de 2018 que no representaba la realidad de su situación financiera al contener información falsa e inexacta sobre sus operaciones”.

El proceso de liquidación ordenado por el Tribunal activó la cubierta de la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, mecanismo mediante el cual las reclamaciones válidamente exigibles contra el asegurador insolvente Integrand podrán pagarse dentro de un límite máximo de cubierta $300,000, por evento reclamado, o un $1 millón en agregado.