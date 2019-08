Urban Bricks es la nueva franquicia de pizzas y pastas que está próxima a entrar a Puerto Rico, y establecerá su primer restaurante en el centro comercial The Outlets at Montehiedra tras una inversión de $500,000.

La cadena, fundada hace cuatro años con sede en San Antonio, Texas, planifica abrir ocho establecimientos en cinco años en el área metro extendida, indicó a El Nuevo Día, Marco Herrera, empresario que adquirió los derechos para Puerto Rico.

Herrera explicó que la construcción del primer local iniciará en dos meses. El restaurante ocupará 2,200 pies cuadrados y estará frente al Banco Santander, en la entrada principal del mall. La apertura será a finales de este año o a principios de 2020.

El establecimiento contará con una terraza al aire libre, barra y salón principal, en los que acomodará a entre 50 y 60 comensales.

El empresario, quien es dueño de tres restaurantes Subway en Caguas, contó que quería diversificar sus negocios y se inclinó por las pizzerías. “Me inspiré en un estudio de Asore (Asociación de Restaurantes) que decía que los puertorriqueños se sienten más satisfechos con el servicio que reciben en las panaderías y en las pizzerías”.

En Puerto Rico no hay estadísticas de cuántas pizzerías están en operaciones. Existen siete cadenas -entre locales y estadounidenses-, las cuales en total, tienen 190 establecimientos. A eso se le suman decenas de negocios independientes especializados en la confección de pizzas y comida italiana que hay en distintos pueblos.

En el caso de Herrera, prefirió traer una cadena nueva y seleccionó a Urban Bricks porque, según él, tiene un concepto innovador y divertido. Mencionó que la pizza está lista en solo dos minutos y el consumidor puede personalizar la comida, según sus gustos, por un precio fijo.

El menú incluye pizzas, pasta, paninis y ensaladas artesanales con ingredientes ilimitados. Hay tres tipos de masa: regular, libre de gluten y de brécol; en salsas hay opciones como roja, pesto, blanca o picante; y más de 30 ingredientes, entre carnes, quesos y vegetales, los que se le añaden a los cuatro platos principales del menú.

Las masas de las pizzas y paninis se preparan a diario. Otras opciones en el menú son las alitas horneadas, gelato italiano y pizzas de postre. “Es una tienda única para casi cualquier antojo”, dijo el empresario.

Herrera indicó que Urban Bricks ofrecerá servicio de entrega y futuros establecimientos contarán con servi-carro. “Estoy emocionado de presentar a la isla este concepto, que ofrece gran calidad y rapidez de servicio. Esperamos apoyar nuestra economía con esta marca, empleando localmente y asociándonos con otras compañías puertorriqueñas”, manifestó Herrera, quien señaló que cada local generará 20 empleos directos.

Por su parte, Sammy Aldeeb, fundador y principal oficial ejecutivo de la compañía, expresó estar complacido con la expansión de la franquicia a la isla. “Estamos encantados de compartirnuestra pasión por el servicio rápido y de gran calidad con Puerto Rico”.

Mientras, Paul Schiffer, vicepresidente de arrendamiento financiero de Urban Edge Properties, compañía dueña de The Outlets at Montehiedra, le dio la bienvenida a la nueva cadena. “Estamos entusiasmados de ser el primer lugar en el mercado en Puerto Rico para Urban Bricks at the Outlets of Montehiedra”.