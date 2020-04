En agradecimiento y reconocimiento a todo el personal médico, los socorristas y la Policía, y el rol fundamental que están desempeñando durante la pandemia de COVID-19, Walgreens ha designado el 25 de abril como el "Día de Descuentos para Héroes en el Frente de Batalla ", y ofrecerá 30% de descuento en artículos marca Walgreens a precio regular y 20% de descuento en productos de marcas nacionales a precio regular.

Los héroes en el frente de batalla pueden presentar su credencial de empleo o identificación válida en cualquiera de las más de 100 farmacias Walgreens en Puerto Rico o en las más de 9,000 en Estados Unidos para recibir el descuento. Podrían aplicar restricciones, incluidos los límites de cantidades existentes en ciertos productos de alta demanda.

"En Walgreens queremos agradecer a todos los médicos, enfermeras, paramédicos, policías, bomberos y otros profesionales de atención médica y de frente de batalla que trabajan para apoyar y cuidar a nuestros vecinos y comunidades", dijo Richard Ashworth, presidente de Walgreens. "Estamos increíblemente agradecidos por el trabajo que continúan realizando durante estos tiempos extraordinarios y esperamos que esto sirva como una pequeña muestra de nuestro agradecimiento por su servicio".

La oferta válida el 25 de abril de 2020 es en la tienda con la tarjeta Balance Rewards y aplica a todo el personal médico y personal de primeros auxilios, incluyendo médicos, enfermeras, paramédicos, EMT, bomberos y policías con identificación válida.

El 30% de descuento está disponible para las siguientes familias de marcas Walgreens: A Little Something, Big Roll, Complete Home, Dashing Fine Gifts, Finest Nutrition, Infinitive, Living Solutions, Modern Expressions, Nice!, Patriot Candles, PetShoppe, Play Right, Smile & Save, Walgreens, marcas de temporada Walgreens, Well Beginnings, West Loop y Wexford.

El descuento no es válido para alcohol, lácteos, tabaco, sellos, tarjetas de regalo, periódicos, revistas, giros, transferencias, pases de transporte, donaciones de caridad, productos de pseudoefedrina o efedrina, servicios clínicos, recetas, artículos o servicios de farmacia, impuesto sobre las ventas, cuotas de membresía y artículos o servicios enviados al seguro para reembolso o cuando la ley lo limite.