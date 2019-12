Walmart Canadá debió pedir disculpas después de poner en venta suéteres navideños con un Santa Claus que está a punto de consumir tres líneas de una sustancia blanca, y las palabras. "Let is snow", según reporta el medio local The Global News.

"Santa" está sentado con una sonrisa ante lo que aparentan ser tres líneas de cocaína y sostener en su mano derecha un objeto utilizado para consumir dicha sustancia. El escándalo repercutió en las redes sociales, lo que desembocó en una aclaración de Walmart y el retiro del producto.

Estos productos "no representan los valores" de la compañía, aclararon. Y culparon a un proveedor externo por la venta de las prendas. Los suéteres se vendían solo en forma online en la web canadiense de la empresa.

"Hemos retirado estos productos de nuestro mercado. Nos disculpamos por cualquier ofensa no intencionada que esto haya causado", se aclaró. La descripción online del artículo también era increíblemente polémica. "Todos sabemos cómo funciona la nieve. Es blanca, polvorienta y la mejor nieve viene directamente de Sudamérica. Esas son malas noticias para el alegre y viejo Santa Claus, que vive muy lejos en el Polo Norte", marca.

Y completó: "Es por eso que a Santa realmente le gusta saborear el momento en que tiene en sus manos algo de nieve colombiana de calidad, de grado A".

En Walmart se tomaron muy en serio lo de promover una muy "blanca" Navidad...!https://t.co/ZKDZSZ1Zdo — Changoonga.com (@michangoonga) December 10, 2019

En las últimas semanas también hubo otras polémicas con venta de ropa online. Amazon había retirado varios artículos ofensivos de su sitio web después de que se vendieran adornos navideños relacionados con los campos de concentración nazis.

La empresa fue muy criticada por vender las decoraciones y otros regalos con imágenes de Auschwitz, incluyendo adornos de árboles de Navidad.