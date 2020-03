En medio de la amenaza de pandemia del coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, Walmart Puerto Rico ofreció detalles sobre sus operaciones en la isla, entre ellos la directriz de solo permitir la compra de productos de farmacia, comestibles, consumibles, alimentos frescos y artículos de primera necesidad, hasta el 30 de marzo.

Las tiendas Walmart además operarán en horario especial de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. hasta nuevo aviso. “Esto ayudará a garantizar que nuestros asociados puedan limpiar y almacenar productos”, indicó la empresa a través de un comunicado publicado a través de las redes sociales.

Los pasos tomados por la compañía van a tono con la Orden Ejecutiva que emitió la gobernadora Wanda Vazquez Garced el pasado domingo, quien implantó un toque de queda y el cierre parcial de varios negocios hasta finales de marzo a fines de controlar el contagio por coronavirus.

La empresa además dejó saber que el servicio de deli operará de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Los establecimientos de comida “To-Go” y las instituciones financieras que se encuentren dentro de las tiendas, al igual que el departamento de Servicios Financieros de Walmart, operarán bajo un horario similar.

“Por motivos de prevención, el salón comedor del deli y de los establecimientos de comida no estarán disponibles. Sólo estaremos entregando órdenes”, indicó el comunicado.