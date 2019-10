La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico y varios ejecutivos del sector privado abogan para que se le duplique el presupuesto a la organización de mercadeo de destino (DMO, en inglés) Discover Puerto Rico, para que tenga más recursos para atraer turistas del exterior.

“Es bien importante, para tener resultados diferentes, tener estrategias diferentes”, sostuvo hoy Noelia García, directora de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones. “El primer año el DMO trabajó con $25 millones. El Distrito de Convenciones sugiere a la Legislatura un aumento a $50 millones para poder penetrar ese mercado que sabemos que está esperando que lo llamen y va a venir”.

“La inversión de mayor retribución que tiene Puerto Rico hoy día es el turismo”, insistió García, quien resaltó que parte de la función de Discover Puerto Rico es atraer a la isla la celebración de eventos y convenciones, lo que beneficia no solo al Centro de Convenciones de Puerto Rico, en Miramar, sino también a hoteles, restaurantes y otros negocios que brindan servicios a quienes acuden a estas actividades.

Con ella coincidió Federico Stubbe, hijo, presidente de Prisa Group, empresa desarrolladora del complejo de entretenimiento El Distrito, que se construye en Miramar con una inversión de $170 millones, y de los hoteles Dorado Beach Ritz Carlton Reserve, en Dorado; Hyatt House en San Juan y Hyatt Place en Bayamón, Manatí y San Juan.

“Los inversionistas del sector turístico están totalmente alineados en proponer duplicar la inversión que hace el gobierno en la promoción de Puerto Rico en el exterior”, manifestó Stubbe luego de una conferencia de prensa en la construcción de El Distrito, que cuando esté terminado contará con una sala de espectáculos, ocho salas de cine “premium”, un hotel de 177 habitaciones, un zipline urbano, una plaza central tecnológica, restaurantes y otros conceptos.

“Nosotros podemos hacer una maravilla aquí, pero si no tenemos los recursos para promover este tipo de experiencias fuera de Puerto Rico, les digo que no va a funcionar, así que estamos tomando esto muy en serio”, agregó Stubbe. “Puerto Rico ahora mismo tiene unos retos de percepción global significativos y, si no invertimos cónsonamente con lo que otras jurisdicciones están invirtiendo en su propia promoción, nos vamos a quedar atrás”.

Por eso, anticipó que ejecutivos de Prisa Group, Interlink (desarrolladores de hospederías como The St. Regis Bahía Beach Resort, en Río Grande; y el Sheraton Puerto Rico, en Miramar) e International Hospitality Enterprises (empresa que administra seis hoteles en San Juan y Carolina) publicarán esta semana una carta en apoyo a que se eleve el presupuesto del DMO y se invierta más dinero en la promoción de Puerto Rico en el exterior.

A la pregunta acerca de dónde saldría el dinero para duplicar las arcas de Discover Puerto Rico, García respondió que “le toca al gobierno identificar de dónde”.