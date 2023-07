“Por el gustito yo lo sé, Yaucono es el mejor café”.

Este icónico jingle de la década de los setenta fue uno de los anuncios publicitarios utilizados en la campaña de “Jingle Therapy” de la agencia publicitaria VMLY&R Commerce de Puerto Rico, la cual ganó el premio de bronce en la categoría de Salud y Bienestar (Health & Wellness) del prestigioso Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2023.

La campaña, desarrollada en colaboración con la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y la Spanish Broadcasting System (SBS), tiene como propósito el convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida de pacientes con Alzheimer en la isla a través de terapia no farmacológica.

Es la primera campaña de VMLY&R Commerce Puerto Rico desde su lanzamiento en octubre de 2022. La misma fue una de las 37 campañas galardonadas con premios oro, plata y bronce y hasta Grand Prix entre 1,286 participantes en la categoría.

Fue la única agencia publicitaria de Puerto Rico premiado por un León, y representa un papel importante para la agencia de acuerdo con sus ejecutivos.

“Ganar un Cannes Lion es un logro monumental; se trata de una competencia donde las mejores mentes creativas del mundo se enfrentan y se juzgan en el más alto nivel”, dijo Carlos Laureano, director de operaciones de VMLY&R Commerce & Health.

“Jingle Therapy” fue lanzado el 13 de febrero de 2023 para el Día Mundial de la Radio. Según Laureano, el premio de León bronce los reafirma en el mercado. “Nos pone en un lugar privilegiado porque en Puerto Rico no hay ninguna agencia especializada en commerce hoy”.

Además, dijo que no solo eleva el esfuerzo de la agencia, pero también el trabajo creativo que sale de la isla.

La campaña se basó en un estudio publicado que reveló que los puertorriqueños tienen una predisposición a la enfermedad. Esto luego, se combinó con el elemento de la música y su influencia en los pacientes con Alzheimer.

Iván Santos, presidente ejecutivo de VMLY&R, WT y Grey, añadió que las personas se preocupan más por lo que la marca hace por uno y no en una marca por ser marca. “Nuestro trabajo cada día se hace más retante. Pero todo vuelve a lo mismo, tener un human truth que realmente inspire a creativos a sacar esa idea”.

Santos añadió que lo valioso del reconocimiento es “que se ganó dentro de una categoría que empezó recientemente. Y lo llevamos a un nivel de engagement, y que sea el primer Cannes en ‘Health’ de Puerto Rico, como empresa nos pone en un sitial muy diferente”.

“Es cada día más difícil ya desde un punto de probabilidades”, expresó Facundo Paglia, director de comunicaciones de VMLY&R Commerce & Health, acerca de participar en Cannes. “Este año hubo 27,000 inscripciones y ellos se aseguraron de que no más del 3% sea premiado. Y este año inclusive fue más peleado que otros años”.

Nuevas generaciones impulsan la publicidad con propósito

“Nos tocó de cerca porque un integrante del equipo, al padre se le diagnostica con Alzheimer y eso nos dio el punto inicial para el proyecto. Se empezó a hablar mucho del tema”, expresó Paglia.

Con esto en mente, el equipo creativo de la agencia publicitaria utilizó el archivo disponible de SBS. El mismo, de 80 años, se utilizó para identificar los jingles publicitarios más famosos por décadas en una plataforma digital.

“Sabemos lo importante que es la música. La música está en todos lados. Uno va todavía al cine y ve comerciales que son jingles y la gente los canta”, añadió Paglia.

Esto fue un desafío según Paglia, porque debían tener acceso a los archivos de SBS para desarrollar con tiempo la plataforma digital para la fecha pautada de lanzamiento y para entrar la campaña al festival.

Captura del portal de Jingle Therapy. (Captura)

Por su parte, el producto final de “Jingle Therapy” que es la plataforma digital, logra ser uno personalizado ya que los cuidadores de un paciente pueden crear listas de reproducción de jingles basadas en la fecha de nacimiento de personas afectadas por Alzheimer.

Laureano sostuvo que la campaña también pretendía ayudar a la Asociación de Alzheimer a obtener donaciones. “Ha perdido muchas de las aportaciones a nivel gobierno”, comentó Laureano. Agregó que por este motivo era necesario desarrollar una idea de relevancia y donde se pudieran identificar las personas.

Para la agencia, Laureano entiende que tienen un gran reto por delante, ya que tienen que identificar una causa que puedan ayudar el año entrante – más allá de ganar un premio.

De hecho, Paglia enfatizó en que esto es parte de la actual evolución de propósito en la publicidad. “Si una marca no tiene valores sólidos, no tiene un propósito, no tiene un efecto la vida de las personas, la marca ya desapareció antes de empezar”, expresó.

Laureano expresó que ha notado un cambio en las nuevas generaciones que se integran a la publicidad y buscan impactar el mercado con conciencia y propósito.

“Las personas van saliendo de la universidad con este ADN natural. Dicen que los nacidos digitales también son nacidos con conciencia por el ambiente, conciencia por la diversidad, conciencia por ayudar a las personas. Desde el punto de vista de salud, la tendencia que vemos como campañas como “Jingle Therapy” es que sea algo para aportar, no por marcar un ‘checkmark’ a nivel corporativo, sino que de verdad estoy ayudando. Y vienen muchas generaciones con esa mentalidad”.

Según la página web de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, se han realizado estudios sobre el uso de la musicoterapia como una terapia no farmacológica en pacientes con Alzheimer. Han descubierto que ofrece beneficios como un mejor estado cognitivo, mejor memoria, más atención, mejoras en el estado emocional, promueve la salud física, el equilibrio y la coordinación.

También recomienda que se utilicen piezas musicales conocidas por la persona o que antes disfrutaba.

Más de 600 pacientes fueron impactados por el proyecto durante su primer mes de lanzamiento. Tras cuatro sesiones terapéuticas, los pacientes mostraron una mejoría significativa en memoria, orientación, depresión y ansiedad.

La herramienta de “Jingle Therapy” está disponible libre de costo a través de la página web www.jingletherapy.org.