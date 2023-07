Tras recibir la inyección de capital externo más grande que haya visto el sector cooperativo en Puerto Rico, toca a estas instituciones reconocer cómo pueden diferenciarse y competir no solo con sus pares, sino con otras entidades como fondos de préstamos y bancos comunitarios que también gozan de la certificación de instituciones financieras comunitarias, indicó el presidente de la junta de directores de Inclusiv, Luis Pastor.

“Si ustedes tienen una buena historia, si ejecutan lo que dicen y multiplican el efecto multiplicador de los números que reciben, y ustedes cuentan bien su historia, las posibilidades de crecer son inmensas”, expresó Pastor.

La exhortación de Pastor se produjo hace unos días durante el Encuentro de Cooperativistas CDFI 2023, evento al que se dieron cita ejecutivos, líderes voluntarios e integrantes de las juntas de directores de las principales cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico como parte de una jornada de capacitación dirigida a promover la adopción de mejores prácticas en el uso de fondos CDFI.

El pasado 10 de abril se informó que 68 cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas y aseguradas por la Corporación de Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec), recibió una inyección de $256 millones del Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario (CDFI), un programa del Departamento del Tesoro federal.

La ronda de subvenciones, otorgada a través del Programa de Recuperación Equitativa del CDFI, tiene el propósito de atender las necesidades de desarrollo económico y comunitario de los pueblos, donde las cooperativas ya prestan servicios, con el fin de promover la equidad económica y expandir el acceso a capital y servicios financieros en comunidades desfavorecidas.

Durante el encuentro, la presidenta ejecutiva de Cossec, Mabel Jiménez, anunció la firma de la Carta Informativa 2023-14 que debe servir como guía a las cooperativas y como herramienta de referencia para transmitir y proporcionar detalles relevantes relacionados al manejo de los fondos de CDFI.

“De igual forma, desde una perspectiva regulatoria, se exhorta al cumplimiento continuo de las disposiciones reglamentarias aplicables... reiteramos nuestro compromiso con todos”, expresó Jiménez a los cooperativistas.

Inclusiv, una organización sin fines de lucro dedicada apoyar a organizaciones financieras comunitarias, jugó un papel clave para la subvención que se otorgó este año al sector cooperativo de Puerto Rico.

De aquí que Pastor añadió que espera que la isla cambie la percepción en torno al riesgo que representa ser parte de la intermediación financiera. “Nuestro negocio es un negocio de riesgo, lo que tengo que aprender es cómo percibir ese riesgo”, sostuvo el ejecutivo.

Por su parte, Jeff Ivey, principal oficial ejecutivo de River City Credit Union, una unión de crédito federal que opera en San Antonio, Texas, hizo hincapié en las oportunidades que la certificación ha otorgado a su organización, desde incrementar la profundidad de sus préstamos hasta la expansión del alcance a las personas en la comunidad. “CDFI ha hecho una gran diferencia en eso”, expresó Ivey.

Con respecto al riesgo que se puede correr, Ivey sostuvo que “el estigma del riesgo impide una mayor inclusión en nuestra industria”.

Ivey explicó que la subvención del CDFI permitió expandir los servicios de la cooperativa federal a comunidades que tienen poca representación o están desfavorecidas y ha visto el impacto de las inversiones a personas no solo hispanas, sino también personas indocumentadas.

Max Villaronga, presidente y ejecutivo principal de Raíz Credit Union, otra cooperativa federal pero con presencia en El Paso, Texas, compartió el mismo sentimiento y añadió que si el dinero de estos fondos es federal porque no tomar la oportunidad de recibir esas subvenciones y ayudar a la comunidad.

Villaronga exhortó a los presentes a identificar cómo pueden servir mejor a la comunidad, aunque a veces una persona no tenga un portafolio o historial de crédito deseado por una organización financiera.

“Mira cuánto dinero te ha quedado en la mesa, cuántos boricuas no has servido, o has dejado ir a un prestamista depredador. Si nos tomamos en serio nuestro trabajo como CDFI, deberíamos intentar capturar la mayor cantidad posible de ellos”, expuso Villaronga.

Ivey añadió, por su parte, que a veces, las carteras de préstamos otorgados a esos grupos desventajados son las que superan los pronósticos.

De la misma manera, Pastor añadió que, a veces un cliente teme y no intenta ir a una cooperativa y prefiere pagar altas tasas en un préstamo. En ese sentido, el ejecutivo ve el futuro de las cooperativas atado a las relaciones que entable con la comunidad. “Es cuestión de impacto, de cómo cambio la vida de la comunidad a la que sirvo”, dijo Pastor.

Por su parte, Pablo DeFilippi, vicepresidente ejecutivo de Inclusiv Network, aseveró que la banca no apoya a las organizaciones CDFI.

“No somos una amenaza para la banca”, manifestó DeFilippi al agregar que espera que, en conjunto con otros organismos financieros, puedan promover un plan de inclusividad financiera sostenible.

Rendición de cuentas

Durante el encuentro se hizo hincapié en que las cooperativas o instituciones financieras que reciban una subvención de CDFI deben cumplir con diversos requerimientos regulatorios, incluyendo informar cómo se gastan los fondos asignados. En el encuentro trascendió que el buen manejo de las subvenciones acrecienta las posibilidades de recibir más subvenciones o premios por desempeño.

Cada recipiente de fondos CDFI suscribe un contrato con la agencia adjudicadora, ya sea federal, estatal, privada o de la ciudad que detalla los requisitos específicos de cumplimiento.

Se entiende que una institución financiera que es certificada como CDFI promueve productos y servicios financieros seguros y sólidos. Las mismas deben rendir cuentas a las comunidades que sirven y suponen ayudar a desarrollar su capacidad financiera.

Actualmente, de un total de 102 cooperativas de crédito y ahorro en Puerto Rico, sobre 86 están certificadas por el fondo CDFI y con la asignación de abril pasado, el sector ha recibido sobre $308 millones, convirtiendo a Puerto Rico en la cuarta jurisdicción de los Estados Unidos con más certificaciones CFDI y la segunda mayor con más instituciones reguladas.

El Fondo CDFI fue creado en 1994 por la Ley de Mejora Regulatoria y Desarrollo Comunitario de Riegle con el propósito de promover la revitalización económica y el desarrollo comunitario del país mediante la inversión en institiciones CDFI que ofrecen servicios financieros asequibles a comunidades de bajos y moderados recursos.