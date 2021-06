No es tarde para una escapada de verano si por la incertidumbre de la pandemia no te has animado a planificar unas vacaciones fuera de Puerto Rico. Todavía hay disponibilidad en vuelos directos o con una sola parada a destinos populares como Nueva York, Miami, o cercanos a maravillas naturales como Raleigh y San José, en Costa Rica. Aquí recogemos 20 opciones disponibles para esas decisiones de última hora.