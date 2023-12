Por primera vez en, al menos, dos décadas, Puerto Rico será puerto base de un crucero en plena temporada inaugural: el Norwegian Viva.

La embarcación arribó en la mañana del viernes al Muelle de Panamericano, desde donde operará viajes de siete días hacia varios destinos del Caribe, como Tortola, St. John; St. Martin, Antigua y St. Thomas. El Viva tendrá a Puerto Rico como puerto base hasta marzo de 2024.

El barco proviene del puerto de Miami, donde el cantante puertorriqueño Luis Fonsi bautizó la nave en una ceremonia realizada a finales de noviembre.

Con capacidad para 3,099 pasajeros en ocupación doble, además de su diseño sofisticado y alta tecnología, el crucero ofrece actividades únicas, como un sitio para comer al aire libre con 11 restaurantes y una colección de arte con piezas destacadas, como la obra de arte interactiva “Every Wing has a Silver Lining”, que mide 52 pies de ancho. Fue confeccionada por el artista digital británico Dominic Harris.

Previo a su llegada a Miami, y posterior viaje a San Juan, el Norwegian Viva debutó en agosto pasado y pasó la primera parte de su temporada inaugural en Europa.

La embarcación, considerada de tamaño mediano es la segunda de la clase Prima, que se ha dedicado a reinventar las comodidades y diseño de los barcos para turistas. Fue construido en el astillero Fincatieri, de Marghera, Venecia, y tiene un desplazamiento de 143,535 toneladas.

Ponen en marcha un plan vial

Joel Pizá Batiz, director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), informó que la entidad puso en marcha un plan vial, con el objetivo de facilitar el tránsito en el Muelle Panamericano.

Al inicio de la pasada temporada alta de cruceros, el tránsito en esta zona de Miramar presentó múltiples retos, que requirieron de una logística entre autoridades municipales y estatales.

En esta ocasión, la llegada del Viva coincide con las operaciones de Ferries del Caribe, por lo que se espera que el movimiento de pasajeros en el área sea significativa.

La APPR designó la Calle Miraflores (Muelle 15) y las calles Guaraca y Guamaní como vía exclusiva para entrada y salida de los vehículos de arrastre de la compañía Crowley, para aliviar la congestión vehicular en el Boulevard Baldorioty de Castro y la marginal Abarca (Parque Central).

Los empleados de la APPR, usuarios del Aeropuerto de Isla Grande y el personal de la comunidad de empresas que operan desde esa zona tendrán a su disposición el acceso normal a sus áreas de trabajo a través de la Calle Lindbergh, previo a las 10:00 a.m., se informó.

Posterior a ese horario, entrará en vigor el plan vial especial, a través de puntos de cotejo a cargo del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

“La logística establecida tendrá puntos de cotejo para dirigir a los vehículos hacia las respectivas instalaciones en Isla Grande. Esta acción permitirá que los taxistas, transportistas, Ubers, concesionarios y empleados de los muelles Panamericanos, debidamente identificados, accedan directamente a la Calle Lindbergh, rumbo a la Calle Muelle. Asimismo, provee para que las operaciones de Crowley puedan transcurrir de la mejor manera posible, al brindarle una vía exclusiva para transcurrir”, dijo Pizá Batiz en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el director ejecutivo, la embarcación preveía llegar al puerto de San Juan a las 8:00 a.m., pero reveló que la línea de cruceros cambió la hora para cerca del mediodía.

Ante este escenario, Pizá Batiz exhortó a los viajeros personas que abordarán el barco a “reprogramar su llegada al muelle Panamericano I, ya que el abordaje comenzará después de la 1:30 de la tarde, tras concluir el desembarque de los pasajeros que completaron su crucero”.

El Norwegian Viva es una de las 12 embarcaciones que tendrán a San Juan como puerto base durante esta temporada alta de cruceros, que se extiende hasta abril.

Contrario a las temporadas pasadas, la actividad de cruceros con puerto base en el muelle capitalino no se detendrá con la llegada del verano, pues el crucero Rhapsody of the Seas operará desde San Juan a partir de mayo del año entrante. La embarcación de la compañía Royal Caribbean hará 50 paradas en Puerto Rico hasta abril de 2025, reportó antes este diario.