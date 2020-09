Un 52% de los consumidores no se atreve a viajar porque tiene confusión acerca de las restricciones de viaje impuestas en los destinos de su interés, mientras que un 43% no se atreve porque los protocolos de salud y seguridad no están claros, según una encuesta de mercado divulgada recientemente por la organización de mercadeo de destino (DMO, en inglés) Discover Puerto Rico.

Las dudas acerca de las restricciones y los protocolos preocupan más a los consumidores que el riesgo de contagiarse de COVID-19, de acuerdo con el estudio, pues un 40% de los encuestados dijo que no se atreve viajar porque no se siente seguro fuera de su país.

Los datos del DMO también apuntan a que los consumidores están ávidos de viajar luego de meses de restricciones impuestas en todo el mundo para detener el avance de la pandemia. Un 54.8% de los encuestados a finales de agosto dijo que está listo para viajar, el porcentaje más alto desde el primer fin de semana de junio, cuando un 53% respondió que estaba listo.

PUBLICIDAD

Ante esta tendencia del público de querer vacacionar, se recomienda a los consumidores verificar con su agente de viajes, con la Oficina de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Salud del destino, o con la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, para obtener detalles sobre los requisitos de entrada y las restricciones para los viajeros que llegan, pues varían por país.

“Por ejemplo, es bien fácil viajar a México, donde casi no hay restricciones, mientras que Brasil está cerrado ahora mismo”, contrastó Ángel Alverio, presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Asesores de Viajes (ASTA, en inglés). Envió información de que Panamá permitirá el ingreso únicamente de nacionales y residentes hasta el 12 de octubre, fecha a partir de la cual recibirá a otros tipos de viajeros.

Los tres tipos de avisos de los CDC

Además de verificar las restricciones que cada país impone a los viajeros que llegan, se recomienda buscar información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que monitorean el riesgo de COVID-19 en cada destino y hacen recomendaciones. La agencia federal tiene tres tipos de avisos.

Para los países en el Nivel 3 o Advertencia (rojo), los CDC instan a los ciudadanos estadounidenses a evitar todos los viajes que no sean esenciales. Hay 196 destinos bajo este nivel porque el riesgo de COVID-19 es alto. La larga lista incluye a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes Estadounidenses. Otras 13 jurisdicciones están en el nivel rojo porque el riesgo es desconocido por falta de datos disponibles, como Corea del Norte.

PUBLICIDAD

En el Nivel 2 o Alerta (amarillo), los CDC recomiendan que los adultos mayores, las personas con ciertas afecciones médicas subyacentes y otras personas con mayor riesgo de enfermedad grave pospongan todos los viajes no esenciales a destinos que presentan un riesgo moderado de COVID-19, como Islas Bermudas, Curacao, Malasia, Mongolia, Islas Marianas del Norte y San Vicente y las Granadinas.

En el Nivel 1 o Vigilancia (verde) figuran destinos en que el riesgo de contraer COVID-19 es bajo, como Fiyi, Nueva Zelanda, San Bartolomé y Tailandia. Las personas mayores, con ciertas afecciones médicas subyacentes o con mayor riesgo de enfermedades graves deben hablar con su médico antes de viajar a estos lugares.

Al momento, solo unos 26 destinos están sin aviso de salud para viajes del CDC porque el riesgo de contraer COVID-19 es muy bajo. En esta lista, dominada por islas, se encuentran: Samoa Americana, Anguila, Bonaire, Brunei, Islas Caimán, Dominica, Islas Malvinas, Guernsey, Groenlandia, Granada, Isla de Man, Laos, Macao, Islas Marshall, Mauricio, Micronesia, Montserrat, Nueva Caledonia, Palau, Saba, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Pedro y Miquelón, San Eustaquio, Taiwán y Timor Oriental.