De los $50 millones en fondos federales que el gobierno local anunció en ayudas para empresas del sector turístico, al momento se han distribuido unos $14 millones, informó ayer Carla Campos, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

El dinero distribuido es poco más de una cuarta parte de los $50 millones separados para ayudar al sector turístico en medio de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Campos explicó que, para distribuir los fondos, que son parte de los $2,240 millones que Puerto Rico recibió a través de la ley federal CARES (siglas en inglés para Coronavirus Aid Relief & Economic Stability Act), se identificaron unos 1,200 negocios elegibles, que incluyen hospederías, agencias de viajes, mayoristas de viajes, guías turísticos, compañías de excursiones y de turismo náutico.

Por fases, los negocios elegibles recibieron una notificación a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) del Departamento de Hacienda. Luego, las empresas deben someter su solicitud a través de SURI para recibir los fondos, que deben ser utilizados para cubrir gastos relacionados con la pandemia de COVID-19 que no han sido cubiertos, o no serán cubiertos en el futuro, por otros programas de seguro estatales, federales o privados. Deben ser gastos que las empresas no tenían contabilizados en sus presupuestos antes del 27 de marzo de 2020 (fecha de promulgación de la Ley CARES) y en los que incurrieron o incurrirán desde el pasado 1 de marzo de 2020 y hasta el 30 de diciembre de 2020, dice la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) en su página web.

“Al 31 de julio, de las 218 notificaciones que se enviaron en la primera fase, se habían recibido 125 solicitudes, lo que corresponde a un desembolso de $14 millones”, expuso Campos sobre la fase integrada principalmente por hoteles y paradores. “Los restantes son casos en que la persona no ha completado el proceso en SURI”.

“Ayer (antier) se subieron al sistema otras 229 empresas elegibles”, agregó la funcionaria sobre los negocios que recibieron notificaciones a través de SURI durante la segunda fase. Esta incluye: 60 empresas de excursiones, 15 hoteles, 29 negocios de turismo náutico, 101 agencias de viajes, 22 mayoristas de viajes y dos guías turísticos.

El periodo para enviar solicitudes comenzó el pasado 20 de julio, de acuerdo con el portal de Aafaf, entidad a cargo de elaborar el plan para distribuir los $2,240 millones asignados a la isla bajo la ley federal CARES. O sea, que inició dos meses después de que la gobernadora Wanda Vázquez emitió una orden ejecutiva para establecer cómo el gobierno utilizaría esos fondos.

“No hay una fecha límite para solicitar, pero las empresas deben gastar los fondos antes del 31 de diciembre”, aclaró Campos, quien dijo que el papel de la CTPR es de ayudar a las agencias estatales a cargo de distribuir el dinero, que son la Aafaf, Hacienda, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Según información de la Aafaf, los $50 millones para el sector turístico proporcionarán asistencia en forma de una subvención que es de un máximo de $50,000 para hoteles de 25 cuartos o menos; de hasta $75,000 para hospederías de entre 26 y 75 habitaciones; de hasta $200,000 para hoteles de entre 76 y 200 cuartos; de hasta $300,000 para hospederías de entre 201 y 300 cuartos y de hasta $500,000 para hoteles de 301 habitaciones o más. Para otros negocios del sector, la subvención es de hasta $10,000 para empresas de excursiones, $12,000 para mayoristas de viajes, $5,000 para agencias de viajes y $3,000 para guías turísticos.

“De los 16 programas bajo los cuales se van a distribuir los $2,240 millones federales del CARES Act, el hecho de que el sector turístico tuviera un programa dedicado, que complementa ayudas de otros programas como el de asistencia a pymes, es evidencia de que el gobierno de Puerto Rico está claro del impacto que tiene la pandemia en el sector turístico”, manifestó Campos.