Edward Zayas dejará su puesto en el DMO

El principal oficial de Estrategias de la Organización de Mercadeo del Destino (DMO, por sus siglas en inglés), Edward Zayas, dejará su posición efectivo el próximo 31 de enero, supo El Nuevo Día.

Zayas, quien previamente fungió como portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), regresará al sector privado, donde se desempeñará como jefe de Comunicación de una de las aseguradoras de salud más importantes del país, de acuerdo con las fuentes.

Tras comenzar a trabajar en el DMO en octubre de 2021, Zayas se encargó de las relaciones entidades gubernamentales, incluyendo los municipios, y se convirtió en el portavoz principal de la organización, luego de su principal oficial ejecutivo, Brad Dean.

Actualmente, el ejecutivo es parte de la delegación de Puerto Rico que participa de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Madrid, España.

La salida de Zayas se producirá en momentos en que la Junta de Directores del DMO recibió esta semana a su nuevo integrante, Obed Rojas Hoffmann, en representación de la Cámara de Representantes. El puesto estuvo disponible desde 2021, luego de que Luis Daniel Muñiz renunció a la posición.

Rojas Hoffmann posee múltiples contratos de consultoría legislativa. Entre otras cosas, protagonizó en 2022 un incidente que desembocó con el desmayo de la representante Wanda del Valle Correa, lo que desató múltiples cuestionamientos sobre el alcance de su poder decisional en la Cámara.

Al igual que en la Asamblea Legislativa, la llegada de Rojas Hoffman al DMO ha sido controversial por sus recientes cuestionamientos públicos a la participación del propio Zayas en Fitur y el sueldo que devenga Dean, el cual -hasta 2022- ascendía a $275,000 anuales.

En entrevista con este diario, Rojas Hoffman rechazó que su intención sea antagonizar con los miembros de la Junta de Directores del DMO y aseguró que solo busca conocer en detalle cómo opera la organización, incluyendo sus finanzas.

Para ello, afirmó, solicitó varios documentos a Discover Puerto Rico, pero alegó que lo refirieron a la página web de la organización, donde, a su juicio, los datos no están completos. Igualmente, denunció no haber encontrado en la plataforma el contrato de un supuesto consultor de la organización.

Sin embargo, José “Peco” Suárez y Tomás Ramírez, presidente y vicepresidente de la Junta de Directores de Discover Puerto Rico, respectivamente, rechazaron las alegaciones de Rojas Hoffmann.

“Desde su nombramiento hace cinco días laborables, Hoffmann ha recibido más de 200 páginas de informes, planes, contratos, datos salariales, estatutos y documentos institucionales, entre otros. La insinuación de que no hemos colaborado ni dado la información al nuevo miembro de la Junta es falsa. En cinco días hemos provisto una gran cantidad de información que se suma a las más de 3,000 páginas con contratos, tablas, presupuestos, informes, datos, información salarial y muchos otros asuntos entregados a la Cámara de Representantes, institución a la que Rojas Hofmann representa”, reclamaron Suárez y Ramírez en declaraciones escritas.

Los ejecutivos, además, lamentaron que Rojas Hoffman supuestamente haya decidido no firmar el Código de Ética de la Junta de Directores ni el acuerdo de confidencialidad aplicable a todo manejo de información privilegiada por asuntos de negocios o por leyes de privacidad.

Rojas Hoffmann rechazó, empero, que no quiera adherirse al Código de Ética, pero reconoció que no firmará el acuerdo de confidencialidad hasta que se asegure de que no riñe con la divulgación de información pública.

“Estoy evaluando. Si el acuerdo de confidencialidad cumple con la determinación de un caso judicial contra el DMO que establece que la información de la entidad es pública. Si no me limita como representante del interés público representando a la Cámara de Representantes, yo no tengo problema en firmarlo. Pero, hay que hacer una evaluación legal del documento”, expresó.

Acto seguido, declinó contestar si consideraba como bueno o malo el trabajo del DMO. Estadísticas recientes muestran un crecimiento sostenido de la industria.

En 2023, los ingresos por alojamientos superaron los $1,400 millones, al tiempo que los recaudos por concepto del impuesto por habitación, mejor conocido como “room tax”, superaron los $140 millones. Mientras, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín terminó con sobre 12 millones de pasajeros.

“No puedo decir si el trabajo (del DMO) es bueno o malo, porque llevo una sola semana en el puesto. Las estadísticas las tengo que leer, pero me las tienen que dar y verificar. Creo que ha habido un crecimiento, pero creo también que el gobernador Pedro Pierluisi y Carlos Mercado (el director ejecutivo de la Compañía de Turismo) han hecho un trabajo excelente para traer líneas aéreas y líneas de cruceros. Eso no lo hace el DMO, lo hace la Compañía de Turismo”, consideró.

