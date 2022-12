Para el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carlos Mercado Santiago, el 2022 será recordado como un año “histórico”, que consolidó la recuperación de la industria turística, luego del impacto de la pandemia del COVID-19 y los desastres que afectaron a la isla.

Reclamó que todos los indicadores terminarán con números récords, lo que, a su juicio, demuestra la estabilización del sector, considerando que el 2021 dejó números nunca antes vistos.

De acuerdo con el funcionario, los ingresos por alojamiento superarán los $1,400 millones, cifra que se convertiría en la más alta de la historia.

Por tanto, estimó Mercado Santiago, los recaudos del impuesto por habitación, mejor conocido como “room tax”, terminarán este año cerca de los $115 millones, un crecimiento de 15% respecto al 2021, el año que marcó un hito en este renglón, con recaudos que ascendieron a $99 millones.

Estas cifras, consideró, dan cuenta del buen año que experimentaron los hoteleros y los dueños de alquileres a corto plazo. Por ejemplo, la ocupación hotelera promedio de este año ascendió a 85%.

“Llevamos 24 meses de una estabilidad, en términos de ingresos, bastante sólida”, celebró Mercado Santiago en entrevista con El Nuevo Día.

Los números récords también se trasladan al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, por donde se espera que esta semana arribe el pasajero número 10 millones, luego de que en noviembre se registró la llegada de 866,718 viajeros, lo que representó un incremento de 4% respecto al año pasado.

Jorge Hernández, presidente de Aerostar Airport Holdings, el operador privado del aeropuerto, anticipó que, con los vuelos programados hasta finales de diciembre, el año terminará cerca de los 10.2 millones de pasajeros en la principal instalación aeroportuaria del país.

“Anticipamos que esta tendencia continúe durante el primer trimestre del 2023, con 13% más capacidad de asientos que en el año 2022. Esto refleja que nuestras iniciativas de incentivo de capacidad junto con un posicionamiento de destino, en el que hemos estado colaborando con los diferentes entes a cargo de la promoción turística de la isla, están rindiendo frutos positivos”, expresó Hernández en declaraciones escritas.

Respecto a la industria de cruceros, que ha mostrado una recuperación más lenta, el jefe de Turismo anticipó que el año fiscal 2022-2023 deberá culminar con el arribo de 1.3 millones de pasajeros.

Consideró que la cifra es positiva, ya que se colocará cerca del promedio de 1.5 millones de cruceristas de los pasados 10 años.

“La temporada que viene, vamos a tener unos 10 cruceros haciendo puerto base en San Juan, entre estos la nueva embarcación Norwegian Viva y el Virgin Brilliant Lady, que eran cruceros que se supone que estuvieran esta temporada, pero se atrasaron en términos de su construcción”, subrayó el funcionario.

Las claves de un buen año

Tanto Mercado Santiago como Edward Zayas Torres, principal oficial de estrategias de Discover Puerto Rico, la organización de mercado del destino (DMO, por sus siglas en inglés), destacaron que la isla está recogiendo los frutos del “buen manejo” de la pandemia por parte de la industria turística.

Aseguraron que mantener a Puerto Rico en la mente de los viajeros en medio de la emergencia fue clave para que, posteriormente, decidieran visitar el destino.

“El turismo de temporada, que era lo que imperaba en Puerto Rico, ha ido transformándose a uno de alta demanda a través de todo el año”, apuntó Mercado Santiago.

Zayas Torres añadió que el incremento presupuestario del DM0 fue clave para expandir la promoción de la isla en y fuera de los Estados Unidos.

Desde el año pasado, la organización cuenta con $50 millones en fondos federales del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), que se sumaron a los $25 millones anuales que recibe por ley.

“El mercadeo y la promoción de Puerto Rico no solamente está enfocada en la costa este de Estados Unidos, que es la de mayor frecuencias de vuelos, sino que también aumenta a otros estados. No solamente estamos en los medios tradicionales, como la televisión, pues también estamos haciendo inversión digital”, destacó el portavoz de Discover Puerto Rico.

Fuera de Estados Unidos, detalló que la promoción del destino, que actualmente está enmarcada en la campaña “Live Boricua”, incrementó en varios mercados europeos, principalmente en España, debido al vuelo directo de la aerolínea Iberia entre San Juan y Madrid. Asimismo, hay esfuerzos en Alemania, Inglaterra, Colombia y México.

“Lo que no se anuncia no se vende, y con un mayor incremento en las campañas de mercadeo, más se pone a Puerto Rico en el ‘top of mind’ de los viajeros y están viniendo”, manifestó.

Ambos ejecutivos aseguraron estar optimistas con el 2023, debido a que no se proyecta un regreso de las restricciones del COVID-19, como ocurrió a inicios de este año por la variante Ómicron.

Zayas, asimismo, aseguró que el año entrante estará marcado por un aumento en el número de habitaciones disponibles por la apertura de nuevos hoteles, así como un incremento en la llegada de grupos y convenciones.

Respecto a este último punto, destacó que al menos seis eventos internacionales de alto perfil fueron confirmadas para celebrarse en Puerto Rico entre los meses de mayo y septiembre de 2023.

“Con un mayor número de habitaciones, los cruceros y el incremento en las reuniones y convenciones, van a hacer una gran diferencia”, confió.

Impulso a la calidad del servicio

Ante una industria turística económicamente estable, Mercado Santiago resaltó que la CTPR se concentrará en robustecer la calidad del servicio a los turistas.

Reconoció que, aunque las encuestas demuestran que los visitantes salen satisfechos con el producto, hay áreas de la industria que se necesitan atención. Por ello, la entidad recientemente lanzó el Plan de Calidad de Servicio 100x35, conocido como Puerto Rico Sí.

“El objetivo es lograr un nivel óptimo de calidad, no tan solo para atender a las personas que nos visitan, sino que nosotros mismos (los locales), cuando vamos a restaurantes y hacemos turismo interno o visitamos hoteles”, afirmó el funcionario.

Cuestionado sobre cuáles con las áreas con mayores retos, Mercado Santiago sostuvo que los esfuerzos de educación y adiestramiento incluirán a todos los involucrados en la cadena de valor turística. Es decir, transportistas, empleados de puertos y aeropuertos, tour operadores, guías turísticos, personal de primera línea y gerencia de alojamientos o experiencias.

“Pretendemos visitar toda la isla y capacitar al personal de los municipios, para que ellos, a su vez, puedan hacer lo propio con las empresas que están dirigidas a turismo a nivel municipal”, adelantó.