Discover Puerto Rico, la organización de mercadeo del destino (DMO, en inglés), reclamó este sábado que el doble asesinato de turistas peruanos reportado esta madrugada en un negocio en la calle Loíza -que forma parte de la zona turística de la capital- no refleja el estado de la seguridad que ofrece la isla como destino.

El crimen se da en la misma semana en que el Negociado de la Policía reportó haber recibido varias denuncias de turistas que se querellaron por haber sido víctimas de robos de maletas o dinero, carteras con pertenencias, celulares e, incluso, un carjacking y un escalamiento en un guest house. Los primeros tres casos ocurrieron en la zona turística de Condado y los últimos dos en Santurce.

A preguntas de El Nuevo Día, el director de asuntos públicos de la dependencia, Ricardo Cortés Chico, descartó comentar si proyectan implementar algún cambio en estrategias o planes e acción de mercadeo a raíz de lo sucedido en este crimen y lo reportado más temprano esta semana.

“Siempre que ocurre algo como esto es muy triste y uno se solidariza con los afectados. No es reflejo de la seguridad que existe en este destino, pero siempre, como en todo lugar, uno desea que tanto los locales como visitantes estén lo más seguros y que este tipo de situación no suceda”, manifestó Cortés Chico, sin más.

El doble asesinato ocurrió, a eso de las 3:50 a.m., en las afueras de la discoteca Emo-Y Bar and Lounge, cuando, en medio de un intercambio de disparos, resultaron mortalmente heridos Franco Medina Angulo, de 29 años; y Sergio Palomino Ruiz, de 28.

La pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Negociado de la Policía reveló que las víctimas eran parte de un grupo de estudiantes extranjeros de la Universidad de Nueva York (NYU, en inglés) que escogió a Puerto Rico como destino para celebrar un cumpleaños. El grupo arribó ayer, viernes, a la isla y tenía previsto pasar todo el fin de semana aquí antes de marcharse el próximo lunes, 8 de mayo.

El director del CIC de San Juan, Edwin Figueroa Maldonado, indicó a este diario que, además de los occisos, “hay un turista de Grecia, uno de Colombia y uno de El Salvador”.

“Pensaban viajar a Miami para celebrarlo, pero les salía muy costoso y encontraron Puerto Rico un destino más económico y se trasladaron acá el día de ayer para celebrar el cumpleaños y como a la una y pico de la mañana llegaron a este negocio”, señaló el capitán.

El móvil de los hechos no se había precisado, aunque las autoridades partían de detalles que apuntaban a que una mujer, a la que supuestamente no se le permitió la entrada al negocio, tenía un arma de fuego e hizo varias detonaciones. Acto seguido, otras personas que no han sido identificadas, respondieron con más disparos.

Por su parte, el secretario de Estado, Omar Marrero, afirmó que el secretario auxiliar de Relaciones Exteriores, Félix Lizasuain, ya está en comunicación con la cónsul de Perú en Puerto Rico, Celinda Zárate, tras la muerte violenta de Medina Angulo y Palomino Ruiz.

“Hemos puesto a disposición el personal necesario del Departamento de Estado y el gobierno de Puerto Rico, para atender de manera diligente esta lamentable situación”, sostuvo en declaraciones escritas.

“Ningún plan es perfecto”

Afirmando que la administración del alcalde Miguel Romero evalúa constantemente sus esfuerzos de seguridad, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García, aseveró que “ningún plan es perfecto” y que mirarán estadísticas e incidencias para determinar si harán ajustes contra incidentes violentos como el reportado esta madrugada.

Defendió que el cuerpo que dirige mantiene turnos de rondas preventivas, por lo que descartó que el doble asesinato se deba a un incidente ocurrido en un área que carezca de vigilancia.

“El señor alcalde y yo miramos las estadísticas todos los días; las medimos, los planes se someten y seguimos buscando hacia la dirección donde se cometen los delitos. Ahora bien, hay situaciones que ocurren, como esa, que no vienen de un patrullaje. Vienen de una situación que todavía hay que profundizar. La tolerancia en este país, sobre todo en personas que consumen alcohol, es bien débil en algunas situaciones y yo creo que, en este caso, pudo haber sido un detonante”, expresó el funcionario, en entrevista telefónica con este diario.

La Policía Municipal de San Juan en la escena de un doble asesinato de turistas peruanos, en la calle Loíza. (Vanessa Serra Díaz)

Respecto a si su respuesta resultará en alguna ordenanza municipal para establecer cierre de negocios en áreas turísticas, comentó que “yo miro más bien la tolerancia de las personas”.

“En realidad, cerrar en un sitio puede dar la percepción de que puede ser que en ese sitio no ocurra (un crimen), pero puede ocurrir en otro. Lo que estamos mirando es, tal vez, no un cierre inmediato, sino tomar el control de los lugares y conducta de las personas. Uno no cambia conductas, nosotros velamos por la ley y el orden”, puntualizó.