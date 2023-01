El presidente de la junta de directores de International Hospitality Enterprises (IHE), Hugh A. Andrews, anunció hoy el regreso y designación de Peter Hopgood al equipo ejecutivo de la empresa, como su presidente.

Anteriormente, Hopgood se había desempeñado como vicepresidente de ventas y mercadeo de IHE. Más reciente, por los pasados dos años, Hopgood fungió como presidente de Condado Collection, siendo responsable de la operación de los hoteles Condado Ocean Club, Condado Vanderbilt, La Concha Resort y su Casino del Mar.

“Es un gran placer recibir de regreso en nuestra familia de IHE a un gran profesional de la industria turística de Puerto Rico como lo es Peter, a quien conozco por más de 30 años y quien por cerca de 15 años fue nuestro vicepresidente de ventas y mercadeo, clave en el desarrollo y éxito de todas nuestras propiedades hoteleras”, expresó Andrews. Hopgood asume las riendas de la operación de cinco hospederías, incluyendo la responsabilidad de aplicar su pericia en mercadeo, ventas y proyectos relacionados.

Por su parte, Hopgood compartió su entusiasmo por este nuevo reto profesional. “Me siento más que honrado de regresar a mi casa, International Hospital Enterprises, y más aún que Hugh haya puesto su confianza en mí para dirigir los destinos de reconocidas propiedades hoteleras, como lo son El Convento, Courtyard by Marriott Isla Verde, Doubletree by Hilton, Condado Palm, y el recién inaugurado Palacio Provincial”.

Como muchos líderes de la industria hotelera, Hopgood comenzó su carrera en una posición de nivel básico como asistente de estacionamiento valet en Williams Hospitality. Ascendió a Servicios para Huéspedes y finalmente encontró su lugar en el área de Ventas y Mercadeo. Rápidamente pasó a ocupar puestos de liderazgo en Ventas, Mercadeo y Gestión de Ingresos. Desde entonces, Hopgood ha abierto cinco hoteles y trabajado en el cambio de dos marcas de hotel.

“International Hospitality Enterprises se enorgullece en delegar el futuro de esta empresa turística puertorriqueña en las manos de un profesional del calibre de Peter Hopgood”, concluyó Andrews.

IHE es una empresa puertorriqueña fundada por Andrews, la cual administra cinco hoteles en Puerto Rico. Las hospederías bajo su portafolio son: Best Western Plus Condado Palm Inn & Suites, Courtyard By Marriott Isla Verde Beach Resort, Doubletree by Hilton San Juan, Hotel El Convento y Hotel Palacio Provincial. Además, cuenta con el Casino del Sol y un inventario de 754 habitaciones. Provee empleo directo a cerca de 560 puertorriqueños, sin incluir los empleos que generan indirectos y sus concesionarios.