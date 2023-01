La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico tomará medidas adicionales para garantizar que los pasajeros que tomarán un crucero el domingo puedan llegar a los muelles en medio de los tapones provocados por las Fiestas de la Calle San Sebastián y un torneo deportivo pautado para ese mismo día en el Centro de Convenciones.

El director ejecutivo de Puertos, Joel A. Pizá Batiz anunció las alternativas para garantizar el acceso a los 14,000 pasajeros, entre quienes desembarcan y embarcan, de los cruceros Norwegian Epic y Voyager of the Seas, que saldrán de los muelles Panamericanos de Isla Grande el próximo domingo. El registro de los pasajeros está pautado para iniciar a eso de las 11:00 a.m. en el caso de ambas embarcaciones.

Pizá Batiz dijo que destinaron fondos para contratar personal adicional, así como para desplegar pantallas con información para estos pasajeros. Además, habrá escoltas para los vehículos y autobuses cruceristas que lleguen al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

PUBLICIDAD

“Hemos invertido en recursos adicionales tales como el reclutamiento de personal de seguridad privada, que dará servicios de 3:00 a.m. hasta que culminen las operaciones ayudando en las tareas de dirigir, orientar y apoyar la logística establecida junto a la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Seguridad. Además, hemos adquirido equipos como pantallas electrónicas que ilustrarán las rutas, para orientar a los transeúntes; conos y barreras de seguridad vial para delinear carriles temporales y hemos aumentado la presencia de Seguridad Interna de Puertos y de la Policía de Puerto Rico”, dijo Pizá Batiz.

Agregó que la coordinación para las escoltas de estos vehículos hasta los muelles Panamericanos se hizo en coordinación con la Policía de Puerto Rico.

El director ejecutivo sostuvo que la Autoridad de los Puertos se comunicó con las líneas de cruceros para que estos les adviertan a sus pasajeros sobre las nuevas medidas de tránsito vial. Además, se ha reunido con los agentes navieros para discutir los planes operacionales. ya que, dijo, “son ellos los que tienen responsabilidad exclusiva del proceso de abordaje y desembarque”.

Puertos anunció que, una vez los cruceristas lleguen a las instalaciones del muelle Panamericano, serán orientados en un sistema de control de tránsito. La logística establecida pretende acomodar unos 1,000 del público en carriles temporales a través de la calle Lindbergh circundando las instalaciones de la antigua base naval hacia el aeropuerto de Isla Grande. Tendrán puntos de cotejo para dirigir a los vehículos hacia las respectivas instalaciones.

La Autoridad de los Puertos publicó, además, recomendaciones para las personas que vengan desde distintos puntos a tomar el crucero este domingo.

PUBLICIDAD

· Para los que vienen del área este - a evitar la avenida Baldorioty de Castro, la cual como vía principal de acceso al Viejo San Juan se verá impactada por el volumen de tráfico vehicular. Pueden considerar la ruta del Puente Teodoro Moscoso y expreso Las Américas, la carretera de acceso a la Parada 18 en Santurce y la Avenida Muñoz Rivera hacia la calle marginal del Parque Central.

· Para los que vienen del área norte y oeste - pueden tomar la ruta del expreso Kennedy y expreso Muñoz Rivera hacia marginal del Parque Central.

· Para los que vienen del área sur - pueden utilizar el expreso Las Américas, hacia expreso Muñoz Rivera y hacia la calle marginal del Parque Central.

“Es importante enfatizar que el éxito de los planes diseñados depende en gran medida de que el público acoja a los mismos y colabore con las instrucciones que se les brindará a lo largo de las vías de acceso al muelle Panamericano. Agradecemos a la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública, la Seguridad Interna de Puertos y los agentes navieros por su colaboración en este esfuerzo para brindar un fluir organizado y ágil del tránsito por estas instalaciones, a pesar de la realidad de un evento que reúne en las mismas vías de acceso al Viejo San Juan cientos de miles de personas”, concluyó Pizá Batiz.