Fallece el veterano hotelero Hugh Andrews

Su visión hizo posible, de igual forma, el rescate o redesarrollo de propiedades hoteleras fallidas o decaídas, entre ellas, El Conquistador en Fajardo, El Convento en el Viejo San Juan, y el desaparecido Hotel Pierre, ahora un Doubletree by Hilton.

La firma creada por Andrews está a cargo de las operaciones de los hoteles Tapestry Collection by Hilton Condado Palm Inn, Courtyard By Marriott Isla Verde Beach Resort, Doubletree by Hilton San Juan, hotel Palacio Provincial y hotel El Convento.