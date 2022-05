PEÑUELAS.- El cáncer no ha sido impedimento para que Elba Iris Vázquez Olán y su esposo Harry Feliciano Vera, continúen el desarrollo de un proyecto familiar que comenzaron hace cerca de cuatro décadas cuando transformaron el espacio donde está enclavada su residencia, en el barrio Quebrada Ceiba, de Peñuelas, en un acoger proyecto de hospedería y actividades.

Allí levantaron la Hacienda Villa Flor, un concepto único que inició con la construcción de varias zonas con estilo rústico, donde se realizan diversas actividades como bodas, quinceañeros, cumpleaños y graduaciones, en un ambiente relajante rodeado por la naturaleza y una piscina apta para niños y adultos.

Además, se erigieron seis habitaciones bajo la plataforma Airbnb, que acomodan entre dos a cuatro personas, cada una con cama “queen”, baño, sala, nevera, estufa y otras instalaciones que permitirán una estancia diferente a los visitantes.

Casi todos los espacios en la hacienda fueron construidos por Feliciano Vera, quien ha sido diagnosticado con cáncer en tres ocasiones. Pero la enfermedad no ha detenido a este fotógrafo profesional que trabajó por muchos años en Ponce, y que a sus 77 años no se amilana a la hora de crear nuevas atracciones para su acogedora hacienda. Tampoco ha sido impedimento para Vázquez, su esposa, quien también es sobreviviente de cáncer de seno.

“Aquí establecimos nuestra residencia… Al principio no había piscina, después fuimos acomodando las cosas. Todo esto lo ha construido Harry (Feliciano), desde el Batey, los apartamentos, los pabellones y la casa de madera. Así poco a poco fue creciendo la hacienda”, resaltó Vázquez.

Entre los espacios acondicionados para actividades están el Batey de Doña Guilla, Pabellón Don Flor y el Pabellón Doña Guilla; todos en honor a los padres de Feliciano.

“Hacienda Villa Flor es para actividades privadas, tenemos hasta un área para acampar, estacionamiento privado, seis apartamentos Airbnb, el Batey de Doña Guilla, en honor a la madre, que es un área pequeña con tablado, lo solicitan mucho para bodas”, destacó Vázquez.

“Otra de las áreas, Pabellón Don Flor es en honor al padre de Harry (Feliciano), al igual que la hacienda. También está el Pabellón Doña Guilla. Son tres áreas para actividades. Hay un área de piscina que tiene 65 pies de largo, se hacen días familiares, graduaciones, entre otras actividades”, sostuvo.

De otra parte, Feliciano parece no temer a su incansable faena al asegurar que “no me puedo quedar de brazos cruzados. Me gusta construir y hacer cosas nuevas”.

“La nueva adquisición es la ‘Vecindad de la Doctora Corazón’ en honor a Elba (Vázquez). Es un espacio que hicimos para nosotros y nuestros amigos; se hacen barbacoas y estamos ahí despejados del área de actividades. También tenemos seis Airbnb; cinco de ellos con nombre de pájaros: El Pitirre, Picaflor, Reinita, Ruiseñor y el Turpial”, expuso.

“Otra de las adquisiciones nuevas es La Cabaña para parejas, un área pequeña en madera, rústica. Tendrá duchas al aire libre, para luna de miel, renovación de votos matrimoniales, etc. Estará bloqueado por todos lados, rodeado de bambúas para que las parejas puedan ir en traje de Adán”, añadió Feliciano.

Los precios de las habitaciones comienzan en $90 la noche, además de $50 que se utilizan para limpieza y mantenimiento. Todo a través de la plataforma Airbnb.

“La plataforma cobra los impuestos. Le añaden costos adicionales. Pero trabajan perfecto, les toman toda la información a las personas y, si pasa algo, ellos responden también. Nunca he tenido ese problema porque la gente se porta divino y regresan. Estoy a cuatro minutos del pueblo y de Ponce, son 20 minutos”, afirmó.

Para detalles puede visitar su página oficial en Facebook: Hacienda Villa Flor o llamar al (787) 836-0016 o (787) 202-0017.