Buscando proyectar el país como el parque temático más grande de las Américas, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), presentó este miércoles su nueva campaña de turismo interno denominada “Isla Aventura”, que incluye una amplia exposición de las atracciones naturales y experiencias turísticas alrededor de los 78 municipios.

La nueva campaña, que está enmarcada bajo la marca “Voy Turisteando”, tendrá una inversión publicitaria de $800,000 en medios de comunicación tradicionales y digitales. La presentadora Ivonne Orsini y el gimnasta boricua Tommy Ramos serán los portavoces de este esfuerzo.

“Puerto Rico es 100x35, geográficamente es una isla pequeña, pero dentro de esa isla hay atractivos a los que puedes llegar en corto tiempo”, expresó el director ejecutivo de la CTPR, Carlos Mercado Santiago, durante la presentación de la campaña en el Coca Cola Music Hall, en San Juan.

Con la intención de segmentar las aventuras disponibles en la isla, el funcionario explicó que crearon seis clasificaciones: Ecoisla, Isla Futuro, Parque Colores, Ruta Sazón, Plaza Cultura, Aqua Ventura, Isla Activá y Ritmo Isleño.

Entre otras atracciones, la campaña resalta las playas, bosques y ríos de la isla, así como su gastronomía y ofrecimientos culturales. De igual forma, muestra los ofrecimientos de snorkeling, kayak, ziplines, senderismo y parques acuáticos, de los cuales, reconoció, algunas personas no tienen conocimiento.

Mercado Santiago destacó que las personas visitan los parques temáticos de Orlando, Florida, por once horas al día, tiempo que, a su juicio, en Puerto Rico rinde mejor.

“¿Ustedes saben todas las cosas que se pueden hacer en Puerto Rico en once horas? Once horas es tiempo suficiente para tener un fin de semana espectacular y lo que queremos es presentarlo como tal y que las personas puedan ver y captar que Puerto Rico es un parque. Tiene tantos temas, colores, sabores, cultura y música, que es imposible aburrirse y es un pecado decir que no hay nada que hacer”, expresó.

En un aparte con El Nuevo Día, el funcionario detalló que las expectativas de la CTPR con “Isla Aventura” es replicar el éxito que tuvo la pasada campaña, denominada “Una isla, 78 destinos”. El atractivo principal de este último esfuerzo fueron los 800,000 pasaportes de turismo interno que se distribuyeron alrededor de la isla.

Los pasaportes, sin embargo, no serán una iniciativa del pasado, pues en los próximos meses lanzarán una nueva versión que no estará relacionada a una campaña en específico.

Sobre cuál es el estado del turismo interno en Puerto Rico, reclamó que esta actividad “ha crecido significativamente” en medio de la pandemia del COVID-19. Tradicionalmente, el turismo interno representa el 30% de los ingresos de esta industria.

“Los puertorriqueños están optando por quedarse en Puerto Rico y ya no lo ven como quedarse y no hacer nada”, subrayó.

Como muestra del crecimiento de la industria turística, Mercado Santiago recordó que el 2021 terminó con $1,304 millones en ingresos por alojamientos, mientras que este año fiscal podría cerrar con $10 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“Al cabo de un año, quisiéramos presentar unos números parecidos a los de ahora, que están en aumento y en donde hay una constante demanda local y del exterior. Queremos que las empresas locales de dedicadas al turismo reciban más público y que no solo reciban locales, sino que estén listos para recibir turistas del exterior”, apuntó.