Discover Puerto Rico promocionará los atractivos de la isla en las salas de cine estadounidenses, comenzando con el estreno de la película Black Panther: Wakanda Forever.

La organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés) precisó que los esfuerzos publicitarios tendrán lugar hasta finales de diciembre. El objetivo es invitar al público a vivir como boricua durante los meses de invierno.

De acuerdo con un comunicado de prensa, los anuncios previos a la proyección de Black Panther estarán activos hasta el 27 de este mes. Posteriormente, entre el 16 y 31 de diciembre, los anuncios servirán como antesala de la película Avatar: The Way of the Water.

Los comerciales se podrán ver en las salas de cine de las ciudades de Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Nueva York, Filadelfia, Austin, Nashville, St. Louis, Detroit, Cleveland, Washington D.C., y la zona metro de Minneapolis-St.Paul.

PUBLICIDAD

“Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa porque es la primera vez que nos mercadeamos en las salas de cine, maximizando nuestro impacto con dos de los largometrajes más esperados del año. Además, Black Panther fue filmada parcialmente en Puerto Rico, y las imágenes capturadas en la Isla destacan esa belleza escénica que pueden apreciar bien solo aquellos que nos visitan y viven a lo boricua”, dijo Leah Chandler, principal oficial mercadeo de Discover Puerto Rico.

Los anuncios tienen una duración de 30 segundos y, además de promover la cultura boricua como atractivo para los visitantes, resaltan el calorcito local en momentos en que gran parte del hemisferio norte, incluyendo la gran mayoría de las ciudades estadounidenses, comienzan a experimentar las bajas temperaturas del invierno.

La estrategia es alcanzar poblaciones dentro de los mercados desarrollados y emergentes para el turismo hacia Puerto Rico y complementar los esfuerzos en medios pagos a través de la televisión, servicios de “streaming”, medios impresos, digitales y redes sociales, para reforzar la llegada de visitantes en la temporada alta del turismo puertorriqueño.