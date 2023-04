A cinco meses de vender dos parcelas para la construcción de vivienda de lujo, la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico (PRCDA, por sus siglas en inglés) cerró un acuerdo de compraventa de otro solar por $2.7 millones, pero esta vez para el desarrollo de dos hoteles que sumarán 250 habitaciones a la zona de Miramar.

La Parcela F, como aparece denominada en el plan maestro del Distrito de Convenciones, pasará a manos de la entidad Parcel F Hotel LLC, una filial de la desarrolladora puertorriqueña PRISA Group, que presentó una propuesta no solicitada para adquirir la misma, confirmó la directora ejecutiva de la PRCDA, Mariela Vallines.

Hasta este momento, PRISA arrienda el terreno para utilizarlo como estacionamiento de sus restaurantes LongHorn y Olive Garden, que ubican en la Parcela G.

El acuerdo, que se debe cerrar en o antes del 31 de julio de 2023, se produjo al margen de que el plan maestro del Distrito de Convenciones establece que el uso de la Parcela F será residencial y no hotelero o comercial.

Vallines indicó que, ante este escenario, la junta de directores de la PRCDA se dispone a realizar una redistribución del uso de las parcelas, que fue establecido en 2014 mediante una resolución de la Junta de Planificación (JP).

Cuestionada sobre el proceso, aseguró que el organismo rector de la corporación pública tiene potestad en ley para realizar el cambio de uso del solar. En específico, la PRCDA busca transferir a la Parcela F los 219 cuartos de hotel autorizados para la Parcela B2 dentro del plan maestro.

“La autorización (de cambio de uso) no se ha dado, porque aquí no se ha terminado el proceso de compraventa. Lo que existe es un acuerdo entre las partes hasta tanto y en cuanto ellos (PRISA) terminen de presentar cuál es el financiamiento propuesto para la compra de la parcela y presenten los planos finales”, detalló.

Los planes con la parcela

Federico Stubbe, hijo, principal oficial ejecutivo de PRISA Group, detalló a El Nuevo Día que el solar de sobre 8,400 metros cuadrados acogerá la construcción de un hotel “dual-brand” de Hilton, que ofrecerá habitaciones a “precios accesibles”.

Un hotel “dual-brand” se compone de una propiedad que combina y alberga dos hoteles que operan por separado, pero con marcas de una misma cadena.

“Al momento, PRISA cuenta con todo el financiamiento requerido para realizar la obra y está en proceso de completar los diseños y permisos necesarios para iniciar la construcción, que se estima comience para la segunda mitad de este año con una inversión que sobrepasa los $75 millones”, expresó Stubbe en declaraciones escritas.

Aunque el empresario no precisó las marcas de Hilton que compondrán los hoteles, todo apunta a que se trata de Hampton by Hilton y Homewood Suites by Hilton. El mes pasado, la cadena anunció un plan para ampliar su portafolio de propiedades en la isla, lo que incluye el cambio de bandera de propiedades existentes y nuevos hoteles. Como parte de ese plan, dos nuevas hospederías abrirían en 2025 en San Juan.

Otro proyecto

De otra parte, PRISA Group confirmó que adquirió -mediante subasta pública- la Parcela C del Distrito de Convenciones, donde pretende desarrollar un proyecto residencial-turístico de precios moderados, que actualmente está en la etapa de planificación.

Vallines aclaró que esta transacción, de la cual se desconoce su valor, se produjo como parte del proceso de reestructuración y cierre del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Con estos proyectos, PRISA Group se consolidará como el desarrollador con más proyectos en el Distrito de Convenciones.

Su cartera de propiedades incluye tres de los cuatro hoteles funcionando en el lugar: Hyatt Place, Hyatt House y Aloft San Juan.

Este último, de 177 habitaciones, es parte del complejo de entretenimiento Distrito T-Mobile, que abrió en 2020 tras una inversión multimillonaria de la misma empresa.

Los hoteles Hyatt House y Hyatt Place, que suman unos 400 cuartos, comenzaron a operar en 2014 y 2016, respectivamente.

“Con sus exitosos proyectos Distrito T-Mobile, Hyatt Place y Hyatt House, y sobre $300 millones invertidos en la zona, PRISA Group presenta un probado historial de ejecución en el Distrito de Convenciones y se mantiene totalmente comprometido al desarrollo de la zona en un destino de calibre mundial”, reclamó Stubbe.

En el futuro cercano, cuando se contabiliza por número de propiedades, con los nuevos proyectos, PRISA Group dominará la oferta hotelera en el Distrito de Convenciones, pues este medio supo que Interlink, la empresa dueña del Sheraton Puerto Rico Hotel and Casino, no tiene planes de construir otra hospedería en el lugar.

Interlink sí mantiene el desarrollo del Bay Harbour Village, que se construiría en el muelle conocido como Navy Frontier, a solo pasos del Centro de Convenciones. Este proyecto contará con un hotel, vivienda, plazas, comercios, entre otras amenidades.

“Si te vas a habitaciones de hotel, puedes sumar todos los hoteles de PRISA, y no llegas al inventario que tiene el Sheraton (1,200 habitaciones). En proporción, el Sheraton sigue siendo la operación mayoritaria en cuanto a hospederías se refiere dentro del Distrito de Convenciones”, consideró Vallines Fernández.

A preguntas de este diario acerca de si otras empresas desarrolladoras de hoteles han mostrado interés en el Distrito de Convenciones, Vallines Fernández dijo que, hasta el momento, los únicos acercamientos concretos son de PRISA Group.

Sin considerar las nuevas 250 habitaciones que desarrollarán, la directora ejecutiva sostuvo que todavía hay espacio para unas 700 cuartos de hotel adicionales en los terrenos.