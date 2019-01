Washington - Más de 200 líderes latinos reclamaron hoy a la cadena de televisión NBC que tome pasos concretos para evitar que sus colaboradores asuman posiciones xenófobas como las expresadas por su corresponsal especial Tom Brokaw.

En una carta al presidente de NBC, Steve Burke, representantes de de la política, el servicio público y los derechos políticos censuraron que Brokaw haya expresado el pasado domingo, en el programa Meet the Press, que los hispanos tienen que hacer más por asimilarse y aprender el inglés.

Diversas voces latinas han advertido que demandar asimilación es una ofensa y que exhortarlos a aprender inglés representa no haber estado atentos a la realidad de la comunidad hispana en Estados Unidos.

“En California y Texas, los latinos envían más solicitudes a la universidad que cualquier otro grupo racial. A los cinco años, la adquisición de inglés entre los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes latinoamericanos es del 100%, más alta que en oleadas anteriores de inmigrantes a principios del siglo XX”, indica la carta.

El grupo señaló que las expresiones de Brokaw – quien por años fue el presentador principal del informativo nacional de NBC- resaltan además “la falta de representación de voces regulares” latinas en el programa Meet the Press.

"Somos 100% estadounidenses y 100% latinos", indicaron.

La carta incluye las firmas del director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Electos Latinos (NALEO), Arturo Vargas, del presidente del grupo “Friends of the American Latino Museum”, Estuardo Rodríguez, el fundador de Latino Decisions, Matt Barreto, y Laura Esquivel, de la Federación Hispana.

Entre los puertorriqueños que sucriben la carta están Maruxa Cárdenas, de Our Revolution Puerto Rico, el profesor de Columbia University Ed Morales y el presidente de Alianza for Progress, Marcos Vilar.

“Nuestra gente y nuestras familias provienen de lugares como Venezuela, Cuba, México y América Central, donde décadas de política exterior estadounidense han incentivado comunidades inseguras e inestables. Hemos tenido el coraje de emigrar, buscar la libertad y oportunidades en Estados Unidos”, indicaron.

También afirmaron que “nuestra gente y nuestras familias provienen de lugares como Puerto Rico, que en el siglo XXI siguen siendo colonias de los Estados Unidos, que sufren crisis financieras y falta de atención ante los efectos crecientes del cambio climático, sin una relación totalmente democrática con elcontinente estadounidense”.

Aunque Brokaw se disculpó por sus expresiones, los firmantes de la carta acentuaron que NBC “debe tomar más acciones para remediar esta situación y evitar ese tipo de comentarios y situaciones”, como tener más representación y donar fondos a la Asociación de Periodistas Hispanos para fomentar que haya más diversidad entre reporteros y comentaristas.

i feel terrible a part of my comments on Hispanics offended some members of that proud culture