La cadena estadounidense CNN interrumpió hoy su transmisión en vivo por varios segundos para poder desalojar su sede en el Time Warner Center, en Nueva York después de recibir un paquete sospechoso.

Video of first seconds of evacuation from #CNN New York bureau over reports of an explosive device. pic.twitter.com/5ptwtWFvUY

En el vídeo se observa a los telereporteros Poppy Harlow y Jim Sciutton reportando sobre los tres paquetes sospechoso que el Servicio Secreto de los Estados Unidos interceptaron dirigidos a la exprimera damaHillary Clinton y al expresidente Barack Obama.

Poco después, comenzó a sonar la alarma de emergencias. Los reporteros estaban realizando una entrevista, pero tuvieron que interrumpirla para poder proceder con el desalojo. Durante la transmisión en vivo, los reporteros mantuvieron la calma y narraron lo que estaba sucediendo en el estudio de grabación.

Eventualmente, los periodistas continuaron informando afuera de las instalaciones sobre la respuesta de las autoridades ante el incidente en el Time Warner Centern.

Los reportaron de CNN tuvieron que usar un teléfono móvil para poder continuar con la cobertura.

“Estamos seguros y podemos observar que nuestros compañeros también están seguros. Ahora nos están moviendo bien lejos”, sostuvo la reportera Harlow durante una entrevista.

Sciutton narró lo que vivió durante el desalojo y aprovechó la oportunidad para confirmar que están bien.

“Estamos viendo la seriedad del asuntos. Las autoridades de Nueva York están entrenadas para eventos como estos”, dijo Sciutton.

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s