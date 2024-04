Ciencias Forenses realizará autopsia y el proceso de identificación de hombre asesinado en tiroteo en la carretera PR-52

El teniente Juan Bautista , director auxiliar del CIC de Caguas, sostuvo, vía telefónica, que una persona que dijo ser familiar de la víctima, llegó al hospital para realizar la identificación. Sin embargo, el oficial resaltó que el hombre recibió varias heridas de proyectil de bala en el rostro, por lo que no fue posible establecer una identificación visual .

“Un presunto familiar de la víctima llegó al hospital, pero no se pudo identificar (a la víctima) porque recibió varios impactos de bala en el rostro. La Fiscalía (de Caguas) emitió la orden para que (en el Instituto de Ciencias Forenses) realicen la autopsia”, dijo Bautista.

El director auxiliar del CIC de Caguas añadió que tras llevar a cabo una búsqueda inicial en la escena, no encontraron casquillos de bala y tampoco identificaron cámaras en la zona. No obstante, dijo que agentes de la División de Homicidios regresarán a la escena mañana, viernes, para realizar una segunda búsqueda cuando haya más luz. De momento, Bautista no indicó si recogieron testimonios de posibles testigos de los hechos.