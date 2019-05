El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció el jueves que aspirará a la presidencia de Estados Unidos.

El demócrata anunció que competirá por la candidatura del partido en un vídeo difundido por su campaña.

De Blasio intentará hacerse un hueco en la política nacional que le ha sido esquivo como alcalde de la mayor ciudad de Estados Unidos.

El alcalde, de 58 años, podría tener problemas para distinguirse de sus rivales en unas primarias abarrotadas de demócratas progresistas.

/ Compartir: Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que aspira a la presidencia de Estados Unidos. (AP) (The Associated Press)

Joe Biden, el exvicepresidente de Estados Unidos (The Associated Press)

El senador Bernie Sanders, de 77 años, anunció el 19 de febrero que buscará llegar a la Casa Blanca. (The Associated Press)

Kamala Harris recurrió al programa "Good Morning America" para anunciar su intención el 21 de enero. (The Associated Press)

Pete Buttigieg, alcalde de Indiana, entró a la carrera presidencial el 23 de enero, pero el anuncio oficial lo hizo el 14 de abril. (The Associated Press)

Elizabeth Warren, quien se ha expresado sobre temas de Puerto Rico, espera sustituir a Donald Trump. (The Associated Press)

Julián Castro, quien fue alcalde de San Antonio en 2009, es el único latino en la contienda presidencial. (The Associated Press)

Cory Booker anunció su aspiración en el primer día del Mes de la Historia Negra. (The Associated Press)

Amy Klobuchar, senadora de Minnesota, dijo que "pase lo que pase, gobernaré con convicción". (The Associated Press)

John Delaney comenzó con sus intenciones en julio del año pasado. (The Associated Press)

Tulsi Gabbard, representante de Hawaii, anunció su intención en CNN. (The Associated Press)

La senadora de Nueva York Kirsten Gillibrand se postuló en enero y su agenda está enfocada en los derechos de las mujeres. (The Associated Press)

Marianne Williamson es una activista, autora y emprendedora. (Instagram)

Andrew Yang es un emprendedor, quien dijo en noviembre pasado que quiere dirigir Estados Unidos. (Instagram)

Jay Inslee, gobernador de Washington, anunció el 1 de marzo su intención y que su discurso se centrará en la lucha contra el cambio climático. (The Associated Press)

John Hickenlooper hizo oficial su intención el 4 de marzo. Fue gobernador de Colorado y alcalde de Denver. (The Associated Press)

Bet O’Rourke, excongresista demócrata por Texas. (The Associated Press)

Steve Bullock, gobernador de Montana. (The Associated Press) Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp Google+

Google+ ✉Email

También afrontará escepticismo en su casa. Un sondeo reciente mostraba que el 76% de los neoyorquinos creía que no debía presentarse.

De Blasio ha restado importancia a las encuestas y dice creer que su mensaje de lucha contra la desigualdad financiera encontrará adeptos entre los estadounidenses de a pie.

Durante la campaña podrá esgrimir logros de su administración como la expansión en toda la ciudad de la educación a niños de 0 a 3 años.