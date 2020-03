Washington - Delegados al Congreso, académicos y expertos legales pasarán revista el viernes en Puerto Rico a la relación de los territorios estadounidenses con el gobierno federal, en los tiempos de Donald Trump y la ley Promesa.

El delegado demócrata de Guam, Michael San Nicolas, y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, estarán entre los participantes, del “Primer Encuentro de Territorios Ultramarinos de Estados Unidos”, convocado por la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero.

La delegada demócrata de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, ofrecerá un mensaje que grabó en vídeo. Los delegados de Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte no estarán presentes.

“Este evento pretende estrechar la comunicación, más que nada de la comunidad académica en los territorios, sobre aquellos asuntos que compartimos en nuestra relación con los Estados Unidos y que puedan ayudarnos a comprender mejor nuestra historia común pero sobre todo que nos ayude a trazar una agenda hacia el futuro de cada uno de los territorios a partir de la realidad social, cultural y política de cada uno de ellos”, indicó Ivonne Lozada Rosas, directora ejecutiva de la biblioteca Jesús T. Piñero, en el recinto de Carolina de la Universidad Ana G. Méndez.

El evento tendrá lugar en momentos en que Puerto Rico está sujeto a una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla sus finanzas públicas y un proceso de bancarrota, regulados por la ley Promesa, que acabó con la ilusión de gobierno propio.

La impugnación de la constitucionalidad de los nombramientos a la JSF, el caso Fitisemanu en Utah sobre la relación de Estados Unidos con Samoa americana y una resolución del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el demócrata Raúl Grijalva, avivan además el debate sobre la jurisprudencia de los Casos Insulares, bajo la cual el Tribunal Supremo estadounidense, desde hace más de un siglo, creó el concepto de los territorios no incorporados, que no están encaminados a la estadidad y “pertenecen a, pero no son parte, de Estados Unidos”.

La discusión incluirá el debate sobre el futuro político de los territorios y el acceso que tienen a los programas federales, en momentos en que acaban de obtener una mejora en el financiamiento del programa Medicaid.

El listado de participantes incluye también al ex delegado de Guam ante el Congreso y ex presidente de la Universidad de Guam Robert Underwood, al ex ministros de Relaciones del Exterior de las Islas Vírgenes estadounidenses Carlyle Corbin, el ex comisionado residente en Washington Antonio Colorado, el exsecretario de Estado de Puerto Rico Kenneth McClintock y el juez federal Gustavo Gelpí.

Entre los oradores estarán Jeffrey Farrow, quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca del presidente Bill Clinton y es asesor de grupos estadistas de la Isla, y Margarita Varela, puertorriqueña que es asesora del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja.

Lozada Rosas sostuvo que es muy poco lo “que conocemos los puertorriqueños sobre la historia de los territorios”.