Washington - El líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer, exhortó esta noche al senador republicano Rick Scott (Florida) a hacerle frente al presidente Donald Trump y reclamarle públicamente que altere su insistencia en frenar nuevas ayudas de emergencia para Puerto Rico.

“¿Cómo puede decir que es la voz de Puerto Rico en el Senado al tiempo que respalda un proyecto de ley de desastres que le quita ayuda necesaria a la isla y al cual se opone el Gobernador de Puerto Rico?”, cuestionó en Twitter el senador Schumer.

Schumer reaccionó a expresiones que hiciera hoy el senador Scott durante una entrevista en la cadena CNN.

Scott dijo que en momentos en que el Senado suspendía sus sesiones hasta el 29 de abril, dejando en el limbo el proyecto para mitigar principalmente recientes desastres naturales, tuvo una reunión el pasado jueves con el presidente Trump.

El periodista Jake Tapper, de CNN, preguntó a Scott si estaba dispuesto a enfrentarse a Trump y su negativa a otorgar ayuda adicional a la Isla.

“Voy a luchar por Puerto Rico. Lo que le dije a la gente todo el tiempo: cuando esté de acuerdo con el presidente, estaré de acuerdo con él. Si no estoy de acuerdo, estaré en desacuerdo. Voy a luchar para conseguir apoyo para Puerto Rico junto con Florida. Quiero ayudar a Georgia y estos otros estados. Ahora tenemos (también la necesidad de ayudar a) los estados en el medio oeste. Así que voy a hacerlo. Lo que me frustra es: hagamos algo. Sea lo que sea que podamos hacer, soy un incrementalista”, respondió Scott.

El senador republicano, quien hasta principios de enero fue gobernador de Florida, insistió en que la opción viable a corto plazo es apoyar el proyecto del presidente del Comité de Asignaciones del Senado, el republicano Richard Shelby (Alabama), que incluye $600 millones en asistencia alimentaria para Puerto Rico y $5 millones para un estudio sobre el impacto de esa ayuda nutricional.

Según los senadores republicanos, el presidente Trump, pese a su negativa a ofrecer nueva ayuda de emergencia a la Isla, está dispuesto a firmar el proyecto de Shelby.

Pero, Scott acusa a los demócratas de no acceder a aprobar lo posible.

Schumer y los demócratas, mientras, sostienen que Puerto Rico requiere más ayuda y hanpropuesto una legislación que añade otros $462 millones en asistencia alimentaria para la isla.

“¿Por qué no alzar su voz tanto por Puerto Rico y Florida, y tener el valor de decirle (al presidente) Donald Trump que no deje a ninguna comunidad atrás?”, cuestionó Schumer, tras la entrevista de Scott en CNN.

El tranque entre republicanos y demócratas del Senado sobre los próximos fondos de emergencia que debe recibir Puerto Rico se extenderá hasta la semana que inicia el 29 de abril, debido al receso legislativo del Congreso.

Por varias semanas, el nivel de las asignaciones para la Isla es el centro de la discordia. Pero, la situación se ha agravó una vez el presidente Trump hizo público, con un abierto desdén hacia las autoridades del gobierno de Puerto Rico, su interés en frenar las ayudas a la Isla.

La más reciente legislación de los demócratas del Senado propone que Puerto Rico obtenga otros $304.3 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) y $157.7 millones en iniciativas de infraestructura de agua.

Los demócratas también quieren un lenguaje que ordene al Departamento de Vivienda federal (HUD) desembolsar en 90 días los casi $20,000 millones en fondos CDBG-DR prometidos Puerto Rico, de los cuales se han recibido $1,507 millones.

En enero pasado, la Cámara baja, de mayoría demócrata, ratificó un proyecto que además de los fondos en asistencia alimentaria, otorga a la isla una nueva dispensa en el pareo de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA) para obtener reembolsos por medidas de emergencia relacionadas con el huracán María y $25 millones para la restauración del caño Martín Peña.