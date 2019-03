Washington - El proyecto del congresista demócrata Darren Soto (Florida) que impulsa convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos, busca la admisión de la isla en un plazo de solo tres meses una vez la medida es convertida en ley.

Estos son cinco de los puntos más relevantes que incluye la legislación, que es muy simple y directa:

1. La estadidad se haría efectiva tres meses después de que sea ley

Aunque recientes proyectos impulsados por el Partido Nuevo Progresista (PNP) proponían una transición de hasta ocho años, el proyecto del demócrata Soto es el más agresivo a lo antes presentado.

2. No requiere ninguna nueva consulta de status

La legislación se fundamenta en el plebiscito criollo del 11 de junio de 2017, en el cual la estadidad obtuvo el 97% de los votos, pero que tuvo la más baja participación de la historia para un referéndum de status, con solo 23.3% de participación. La consulta fue boicoteada por los partidos de oposición.

3. Establece que la Constitución de un Puerto Rico estado tendrá la forma de un gobierno republicano

“La actual Constitución de Puerto Rico se considera de forma republicana y en conformidad con la Constitución de los Estados Unidos, por lo que es aceptada como la Constitución del estado de Puerto Rico”.

4. El Estado de Puerto Rico

Tras la admisión de Puerto Rico, el nuevo estado consistirá de todas las islas del territorio y sus aguas adyacentes. Todos los funcionarios ejecutivos y judiciales del gobierno deberán seguir en sus funciones, consistente con la Constitución estadounidense.

5. Cambios de ley