Washington, D.C. - El jefe de la Comisión de Inteligencia del Senado, el republicano Richard Burr, pidió que se le haga una revisión ética luego de que fue criticado por vender hasta $1.7 millones en acciones justo antes de que las bolsas se desplomaran en febrero debido a la pandemia de coronavirus.

1 / 9 Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email El servicarro del CDT de Río Piedras, que se ubica en la calle Piñero, del casco riopedrense. (Gerald López Cepero)

Previo a pasar por el servicarro, las personas deberán contactar al municipio para sacar una cita al (939) 268-4319. (Gerald López Cepero)

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo que la iniciativa acoge una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. (Gerald López Cepero)

Los síntomas más comunes del coronavirus son: : fiebre, tos seca, dolor en el cuerpo y sensación de un resfriado o una monga. (Gerald López Cepero)

El personal médico buscará tener el menor contacto posible con las personas que utilicen el servicio. (Gerald López Cepero)

Los médicos, a su vez, brindarán orientación a la ciuadanía sobre próximos pasos a seguir para proteger su salud. (Gerald López Cepero)

Cruz Soto explicó que cada prueba tarda cuatro días en arrojar resultados . (Gerald López Cepero)

La línea (939) 268-4319 funcionará entre 8:00 a.m. y 2:00 p.m. (Gerald López Cepero)

Si la personsa tiene fiebre alta y requiere hidratarse, pasaría al interior del CDT. (Gerald López Cepero) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Burr no fue el único en el Senado en vender acciones justo antes del desplome bursátil. Su colega republicana Kelly Loeffler vendió centenares de miles de dólares en acciones a finales de enero, cuando los senadores comenzaban a recibir informaciones sobre el virus.

Documentos del Senado muestran que Burr y su esposa vendieron entre $600,000 y $1.7 millones en más de 30 transacciones separadas a finales de enero y mediados de febrero, antes de que los mercados comenzaran a caer y cuando las autoridades de salud comenzaban a advertir sobre los efectos del virus. Varias de las acciones eran en compañías dueñas de hoteles.

En una declaración el viernes por la mañana, Burr dijo que le solicitó a la Comisión de Ética del Senado que investigara el asunto, "entendiendo la presunción que muchos podían hacer a posteriori".

Burr dijo que basó su decisión de vender "solamente en reportes públicos de noticias", específicamente los de salud y ciencia provenientes de las corresponsalías de CNBC en Asia, para tomar las decisiones financieras.

No hay indicios de que Burr, que no aspira a la reelección cuando su término concluya en 2022, tuviera acceso a información privilegiada en el momento en que vendió las acciones antes de que los papeles bajaran de precio. La comisión de inteligencia que él encabeza no recibió información sobre la pandemia en la semana en la que la mayoría de las acciones fueron vendidas, de acuerdo con una persona con conocimiento del asunto que pidió preservar el anonimato.

Los senadores recibieron información a puertas cerradas el 24 de enero, lo que era de dominio público.