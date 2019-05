Washington - El congresista boricua Darren Soto ha logrado 15 coauspiciadores para su proyecto de ley que persigue convertir a Puerto Rico en estado en un plazo de solo 90 días, y el cual defenderá tal y como lo presentó a finales de marzo.

“Voy a seguir impulsando el proyecto”, dijo Soto, al destacar que el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ya expresó su decisión de celebrar una audiencia próximamente en torno al status político de Puerto Rico.

La legislación de Soto, que lleva el número 1965, es improbable que se convierta en ley, entre otras cosas debido a las dudas en el Congreso sobre el más reciente plebiscito criollo, efectuado el 11 de junio de 2017 y en el que la estadidad, en medio del boicot de la oposición, obtuvo el 97% de los votos.

Grijalva, por ejemplo, no ve en el plebiscito de hace dos años un indicador de que Puerto Rico respalde la estadidad, debido a su baja participación electoral (23%). Cualquier medida a favor de la estadidad, además, se enfrenta al rechazo a esa alternativa de status que ha expresado el presidente Donald Trump y al desinterés del Senado.

Pero, Soto, demócrata por el distrito 9 de Florida, fue observador del plebiscito de 2017 y está convencido de que esa consulta es suficiente para que el Congreso admita a Puerto Rico como estado, como parte de un proceso en el que los cambios a las leyes se tendrían que dar en tan solo 90 días.

El legislador federal - nacido en Nueva Jersey, de padre puertorriqueño y primer boricua elegido al Congreso por el estado de Florida-, dijo que cuando expresó el mes pasado a El Nuevo Día a que se tendrán que hacer “preparativos alternativos” en torno al status, se refería a los planes que puede hacer el gobierno de Puerto Rico para convocar a un referéndum estadidad sí o no, no a que piense hacer cambios a su proyecto de ley.

Previamente, la página editorial del Orlando Sentinel había indicado que Soto, después de presentar su proyecto, se expresó a favor de un referéndum estadidad sí o no. “En última instancia, esa pregunta debe ser respondida", se le citó entonces en un editorial en el que el diario mantuvo que, si Puerto Rico lo quiere, debe ser un estado.

Pero, Soto sostuvo que esa respuesta también estaba predicada en la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico opte por convocar a una nueva consulta de status, no en que prevé hacer cambios a su proyecto. “Si Puerto Rico decide tener un referéndum junto a la elección de 2020, respetaré su resultado. Pero, no lo he pedido ni dicho que se necesita”, indicó Soto el jueves a este diario.

En los últimos días, el proyecto de Soto comenzó a recibir endosos. Cuando anunció su medida el pasado 28 de marzo, contó con el respaldo de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el congresista republicano Don Young (Alaska) y los demócratas Rubén Gallego (Arizona) y Jamie Raskin (Maryland).

La comisionada González coauspició la medida desde el principio. Gallego, Young y Raskin la firmaron el pasado 2 de mayo, el mismo día que lo hicieron los demócratas Seth Moulton (Massachusetts), Albio Sires (Nueva Jersey), Donna Shalala (Florida), Steve Cohen (Tenesí), Matt Cartwright (Pensilvania), Alcee Hastings (Florida), y Sanford Bishop (Florida). Moulton, aunque rezagado en las encuestas, es un precandidato presidencial demócrata.

Esta semana se sumaron al grupo el republicano Peter King (Nueva York) y los demócratas Juan Vargas (California) y Tony Cárdenas (California).

Soto no se impone, por ahora, altas expectativas en torno a su legislación, aunque ha conversado con el líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland), quien le ha dicho que está a favor del concepto general de la medida. “En este momento solo estamos pidiendo…una audiencia sobre el proyecto y el status”, indicó Soto.

La mayoría demócrata de la Cámara baja tiene en agenda llevar a votación un proyecto a favor de que Washington D.C. sea el estado 51 de EE.UU..

El proyecto a favor de la estadidad para Washington D.C., presentado por la delegada demócrata de la capital estadounidense, Eleanor Holmes Norton, tiene el coauspicio de 204 demócratas.

La audiencia que ha proyectado Grijalva sobre el status de Puerto Rico sería la primera del Comité de Recursos Naturales centrada en el futuro político de la isla desde junio de 2015.

Hace unas semanas, el portavoz republicano en el Comité de Recursos Naturales, Rob Bishop (Utah), dijo que no ha apoyado el proyecto de Soto porque no contiene la convocatoria a una nueva consulta de status.

En noviembre pasado, Bishop recomendó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares retomar las conversaciones con el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre la posibilidad de que el Secretario de Justicia federal - a base de una ley estadounidense de enero de 2014 que el gobierno de Puerto Rico obvio en 2017-, pueda certificar la papeleta electoral y la campaña educativa de un próximo plebiscito.

Bishop dijo entonces que ante la falta de respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU. la oposición política en la Isla ha podido impugnar los resultados del plebiscito de 2017.

El congresista Bishop está a la espera de que la comisionada González presente su propio proyecto pro estadidad. Soto indicó que entiende que González va a presentar un proyecto de ley que estaría vinculado “al potencial plebiscito de 2020, pero solo tengo un conocimiento general, no he visto la medida”.