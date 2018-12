Washington - El presidente Donald Trump aseguró hoy que se producirá un "largo" cierre de Gobierno si los demócratas del Senado no aprueban un presupuesto que incluya $5,000 millones para el muro con México, una partida que ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes.

"Los demócratas, cuyos votos necesitamos en el Senado, probablemente votarán contra la seguridad fronteriza y el muro, aunque saben que lo NECESITAMOS DESESPERADAMENTE. Si los demócratas votan que no, habrá un cierre que durará por un periodo largo de tiempo. ¡La gente no quiere fronteras abiertas y crimen", afirmó hoy el mandatario en Twitter.

El Senado debate hoy un proyecto de ley que la Cámara de Representantes aprobó anoche para financiar la Administración hasta el 8 de febrero y que incluye los $5,000 millones necesarios para comenzar la construcción del muro, una de las principales promesas electorales de Trump.

Por el momento, parece improbable que ese proyecto de ley vaya a ser aprobado porque los demócratas tienen suficientes votos para bloquearlo pese a ser minoría.

The Democrats, whose votes we need in the Senate, will probably vote against Border Security and the Wall even though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems vote no, there will be a shutdown that will last for a very long time. People don’t want Open Borders and Crime!