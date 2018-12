Washington - El presidente de Estados Unidos Donald Trump batalla para conseguir un nuevo jefe de despacho después de que su primera opción para reemplazar a John Kelly se viniera abajo de último momento y varios otros posibles sucesores indicaran que no estaban interesados en el puesto.

Se dice que en la lista de candidatos está el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, el representante republicano de Carolina del Norte Mark Meadows, el presidente de la bancada derechista “Freedom Caucus” en la Cámara de Representantes, y el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie.

El martes Trump negó los reportes de la prensa de que tiene dificultades para encontrar a alguien que ocupe el puesto.

“Noticias Falsas lo tiene intencionadamente mal”, afirmó en Twitter. “Muchos, más de diez, rivalizan y quieren el puesto de jefe de despacho de la Casa Blanca. ¿Por qué alguien no querría uno de los trabajos realmente grandes e importantes en Washington?”.

Fake News has it purposely wrong. Many, over ten, are vying for and wanting the White House Chief of Staff position. Why wouldn’t someone want one of the truly great and meaningful jobs in Washington. Please report news correctly. Thank you!