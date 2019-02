El presidente, Donald Trump, honró hoy la memoria de las 17 víctimas de la matanza que tuvo lugar hace justo un año en la escuela de secundaria de Parkland, en el estado de Florida.

"Hace hoy un año, un terrible acto de violencia segó la vida de 14 estudiantes y tres educadores en Parkland, Florida. En este sombrío aniversario, honramos su memoria y renovamos nuestro compromiso con la seguridad de todos los estadounidenses, especialmente con los niños de nuestra nación", señaló Trump en un comunicado.

El mandatario aseguró que tanto él como su esposa, la primera dama, Melania Trump, se unirán en oración al resto del país este jueves para rogar que "la comunidad de Parkland" mantenga su fuerza y continúe curando sus heridas causadas por un acto de violencia en las escuelas.

En la nota, Trump dijo que, desde que tuvo lugar este trágico suceso, su administración ha realizado "tremendos avances" para poner freno a los tiroteos en las escuelas.

Entre estos logros, el presidente citó la creación de una comisión gubernamental cuyo objetivo es reforzar la coordinación entre el personal educativo y las fuerzas de seguridad, o la prohibición de los dispositivos que aceleran la capacidad de disparo de las armas semiautomáticas, conocidos como "bump stocks".

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, recurrió a su cuenta oficial de Twitter para sumarse a la jornada de duelo.

Today, @POTUS, @FLOTUS, and the entire country remember the 17 precious lives lost in Parkland, FL, one year ago. No parent or child should ever experience this kind of pain. School safety will always be a top priority for the Trump administration. https://t.co/01XxNmVF1I — Sarah Sanders (@PressSec) February 14, 2019

"Ningún padre o niño debería experimentar este tipo de sufrimiento jamás. La seguridad en las escuelas será siempre una prioridad para la Administración de Trump", escribió Sanders.

A pesar de estos mensajes, el actual Gobierno ha sido duramente criticado por movimientos sociales y por algunos de los propios estudiantes de la escuela de Parkland por mostrarse reacio a acometer cambios más profundos, como, por ejemplo, la restricción a la venta de armas.