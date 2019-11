Washington - Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Pentágono determinó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército pudo haber pagado contrario a la ley al menos $50.1 millones a empresas estadounidenses contratadas para la reparación del sistema eléctrico en Puerto Rico, tras la catástrofe causada por el huracán María.

Pero, el mismo Cuerpo de Ingenieros considera que las fallas pueden alcanzar los cientos de millones de dólares.

Por un lado, el documento – con fecha del 30 de septiembre-, indica que un examen de las facturas presentadas por PowerSecure reflejó que por lo menos $29.2 millones tienen el potencial de haber sido pagadas contrarias a lo permitido.

Una evaluación similar sobre las facturas de Fluor Corporation también indica que no pudieron ser validadas facturas que alcanzan los $20.9 millones.

Fluor Corporation llegó a tener contratos de hasta $1,300 millones con el Cuerpo de Ingenieros. Mientras, Power Secure obtuvo contratos que rondaron los $523 millones.

Según el informe de la OIG del Departamento de Defensa, la oficina del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU, en Huntsville (Alabama), no pudo justificar que 11 facturas, valoradas en $258.9 millones, cumplieron con los términos de los contratos otorgados a Fluor. El examen de la OIG del Pentágono pudo determinar que “al menos $20.9 millones pagados por el Cuerpo de Ingenieros no estaban respaldados y potencialmente no estaban permitidos”.

Con respecto a PowerSecure, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército no pudo certificar si siete facturas valoradas en $61.3 millones cumplieron con las normas federales o los términos del contrato. “A base de nuestras pruebas sobre el costo de los trabajos, identificamos que al menos $29.2 millones pagados por el Cuerpo de Ingenieros no tenían respaldo y potencialmente no estaban permitidos”, indica el informe.

De acuerdo a la OIG, las oficinas de Huntsville y Jacksonville del Cuerpo de Ingenieros no supervisaron adecuadamente las horas de trabajo de sus contratistas ni revisaron con precisión las facturas.

El escándalo sobre estos pagos a las empresas de energía se suma a los cargos federales por corrupción en contra de dos empleadas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el ex presidente de la empresa de energía Cobra Acquisitions Keith Allison, también en relación a los contratos otorgados para la reparación del sistema eléctrico.

La OIG del Departamento de Defensa recomendó a las oficinas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. en Huntsville y Jacksonville a revisar todos los costos de los contratos a Fluor y PowerSecure y a reclamar el cobro del dinero cuyo uso no pueda ser justificado.

El informe de la OIG del Pentágono está publicado en la página de esa oficina.

Aunque el informe no identifica a las empresas, los números de los contratos coinciden con los anunciados por el Pentágono cuando informaron las contrataciones de Fluor y PowerSecure.

Entre los hallazgos, la OIG determinó que 114 de 185 empleados de Fluor “no tenían la documentación adecuada de apoyo” por trabajos que sostienen haber realizado y por el cual facturaron “antes de llegar a Puerto Rico”.

Entre los pagos que consideraron irrazonables estuvo una factura en la que de 77 empleados que facturaron por su trabajo, solo tres tenían asignadas tareas dirigidas a la reparación o restauración del sistema eléctrico.

El informe advierte además que la oficina de Huntsville del Cuerpo de Ingenieros tampoco verificó adecuadamente las cualificaciones de los trabajadores de Fluor. En ese sentido, evaluaron el pago de 3,524 horas laborales, valoradas en $755,752, a 21 de 72 empleados que no tenían los años de experiencia que requería el contrato.

En general, los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros en Huntsville “no tenían procedimientos de garantía de calidad o procedimientos escritos para la revisión de facturas que aseguraran una adecuada supervisión gubernamental de las horas trabajadas y documentación adecuada del contratista”.

Con respecto a PowerSecure, la OIG del Departamento de Defensa sostuvo que los funcionarios a cargo de la contratación en Jacksonville, Florida, no definieron las cualificaciones para ninguna de las 41 categorías laborales facturadas por esa empresa. “No revisaron ninguna cualificación (de los trabajadores) antes de aprobar facturas de pago”, agregó el informe.

En general, el Cuerpo de Ingenieros se defiende acentuando las condiciones caóticas que existían en Puerto Rico durante la emergencia causada por el huracán María, que causó 3,000 muertes y cerca de $100,000 millones en daños.

También alude a que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) le asignó una misión que no es parte de sus tareas tradicionales.