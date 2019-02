Los empleadores en Estados Unidos añadieron 213,000 puestos de trabajo en enero, informó una firma evaluadora, indicio que el cierre parcial del gobierno y las disputas comerciales no han inhibido a las empresas de contratar personal.

El procesador de nóminas ADP informó el miércoles que aun así el aumento registrado en enero es un poco menos que las 263,000 plazas abiertas en diciembre.

El cálculo de ADP no incluía a empleados públicos y por lo tanto no se veía afectado por la paralización del sector oficial. Aun así, la cifra parece indicar que el cierre no desalentó a las empresas privadas de contratar personal. Las cifras de ADP suelen ser distintas a las difundidas por el gobierno, que se divulgarán el viernes.

Los economistas vaticinan que la cifra oficial mostrará un avance menor, de 164,000, aunque ello bastaría para reducir la tasa de desempleo a largo plazo.

Si bien los economistas pronostican que el crecimiento del empleo será menor este año con respecto al 2018, las contrataciones van a paso fuerte. Los empleadores añadieron 312,000 plazas en diciembre, dijo el gobierno hace pocos días. La tasa de desempleo está en 3.9%, un poco más que la cifra más baja en cinco décadas.

“Mientras el mercado laboral siga sólido y siga creando empleos a este ritmo, la fortaleza subyacente de la economía nos ayudará a navegar la turbulencia”, expresó Mark Zandi, economista de Moody's Analytics.

Añadió que no hay indicio de que el cierre de gobierno incidiera en las contrataciones.

Pero destacó que los índices de confianza de empresarios y consumidores están disminuyendo abruptamente, lo que hubiera pesado sobre el crecimiento económico si la paralización de actividades se hubiera extendido más de 35 días.

“El gobierno reanudó funciones justo a tiempo”, declaró Zandi.

Las contrataciones fueron sólidas en la mayoría de los sectores, dijo ADP: 38,000 empleos en las áreas de educación y medicina mientras que en servicios profesionales y empresariales, que incluyen cargos de alta compensación como contabilidad, ingeniería y arquitectura, el aumento fue de 46,000 plazas.

En la manufactura el alza fue de 33,000 y en la construcción fue de 35,000.