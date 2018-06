Una compañía dirigida por ex empleados de Cambridge Analytica, la firma de consultoría política en el centro de un escándalo sobre la obtención de información privada de usuarios de Facebook, han estado trabajando calladamente para la campaña de reelección del presidente Donald Trump en el 2020, conoció The Associated Press.

La AP confirmó que al menos cuatro ex empleados de Cambridge Analytica están afiliados con Data Propria, una nueva compañía que se especializa en análisis de votantes y consumidores, un trabajo similar al de Cambridge Analytica antes de su colapso. El exjefe de producto de la compañía, Matt Oczkowski, encabeza la nueva firma, que incluye además al antiguo analista principal de datos de Cambridge Analytica.

Oczkowski rechazó que hubiese conexiones con la campaña de Trump, pero admitió que su nueva firma ha acordado hacer trabajo de campaña en el 2018 para el Comité Nacional Republicano. Oczkowski encabezó el equipo de Cambridge Analytica que trabajó en la campaña presidencial de Trump e el 2016.

La AP conoció del papel de Data Propria en los esfuerzos de reelección de Trump como resultado de conversaciones mantenidas con contactos políticos y posibles clientes efectuados por Oczkowski en semanas recientes. En una de esas conversaciones, que ocurrió en un lugar público y fue escuchada por dos reporteros de la AP, Oczkowski dijo que él y el gerente de la campaña 2020 de Trump, Brad Parscale, estaban haciendo “el trabajo del presidente para 2020”.

Además, una persona familiarizada con los trabajos de Data Propria en Washington, que habló a condición de preservar el anonimato, le confirmó a la AP que trabajos relacionados con la campaña 2020 de Trump ya habían comenzado en la firma, similares al trabajo de Cambridge Analytica en el 2016.

Tanto Oczkowski como Parscale le dijeron a la AP que no se había siquiera planeado trabajo en Data Propia para la campaña de Trump, pero confirmaron que Parscale ayudó a Data Propia a preparar una oferta exitosa para trabajo en los sondeos para las elecciones legislativas del 2018 para el Comité Nacional republicano.

Oczkowski le había dicho previamente a la AP que la firma no tenía intenciones de buscar clientes políticos. Cuando se le dijo que la AP le había escuchado discutiendo directamente trabajo de campaña, dijo que su joven compañía había cambiado de curso y que cualquier cosa que dijo sobre la campaña 2020 fue una conjetura.

"Obviamente estoy dispuesto a cualquier trabajo que esté disponible”, dijo Oczkowski, y apuntó que él y Parscale trabajaron juntos en la campaña de Trump del 2016.

Parscale le dijo a la AP que él ni siquiera ha comenzado a otorgar contratos para la campaña del 2020, para cuya dirección fue nombrado en marzo.

"Estoy absolutamente concentrado en los comicios del 2018 y en retener la cámara baja y aumentar nuestros escaños en el senado”, dijo. “Una hagamos esas cosas, comenzaré a trabajar en reelegir al presidente Trump”.