Washington - El Lysol es para inodoros y los topes de las cocinas, no para consumo humano. La compañía que lo fabrica se sintió obligada a enfatizar el peligro de ingerirlo después de los comentarios del presidente Donald Trump sobre el calor, la luz y el desinfectante en momentos en que se lidia con la emergencia por el COVID-19.

Las teorías de Trump en voz alta dieron un giro hacia un terreno peligroso la semana pasada cuando dijo que sería interesante ver si las entrañas de las personas podían obtener "casi una limpieza" usando los desinfectantes.

De inmediato, los médicos tuitearon preocupados de que la gente tome en serio el comentario de Trump y trague químicos que los dañarán o los matarán.

Trump también comentó una teoría no probada de que el calor y la humedad podrían acelerar la destrucción del coronavirus, lo que sugiere que las personas podrían estar más seguras en el exterior. La investigación que apunta a esa posibilidad es preliminar, otra investigación ha encontrado lo contrario, y esta pandemia se ha extendido en los trópicos y el sudeste asiático, así como a través del hemisferio norte.

Mientras tanto, el secretario de Asuntos de los Veteranos, Robert Wilkie, fue aún más lejos que el presidente al hablar de los posibles beneficios de un medicamento contra la malaria para atender a pacientes con COVID-19. Es un área de especulación que su propia agencia dice que "muestra una peligrosa falta de experiencia" por parte de los aficionados.

A continuación, contrastamos los comentarios que han hecho:

1. Lo que dijo Trump sobre los desinfectantes: "yo veo que el desinfectante, que lo noquea (al coronavirus) en un minuto, un minuto, y si hay una forma de hacer algo como eso inyectándolo adentro (del cuerpo), casi como una limpieza".

FALSO: el hecho de que Trump incluso coqueteara con la idea provocó una declaración de Reckitt Benckiser, empresa matriz del fabricante de Lysol y Dettol, que enfatizó que en "bajo ninguna circunstancia nuestros productos desinfectantes deben administrarse en el cuerpo humano (por inyección, ingestión o cualquier otra ruta)".

Clorox se hizo eco de estas declaraciones al decir que el blanqueador y otros desinfectantes "no son aptos para el consumo o la inyección bajo ninguna circunstancia".

La Oficina del Cirujano General de los Estados Unidos se movió también para disuadir a las personas de pensar que pueden automedicarse con estos productos: "POR FAVOR, hable siempre con su proveedor de salud antes de administrarse cualquier tratamiento o medicamento a usted o a un ser querido".

Luego de recibir todas las críticas, Trump dijo el viernes que estaba siendo sarcástico el día anterior.

2. Lo que dijo Trump según una teoría no probada de que la luz solar, el calor y la humedad pueden destruir el virus más rápido: “Espero que la gente disfrute del sol. Y si tiene un impacto, eso es genial... Y si el calor es bueno, y si la luz del sol es buena, eso es una gran cosa en lo que a mí respecta".

LOS HECHOS: se recomienda el ejercicio al aire libre en el aislamiento social de hoy, pero no hay pruebas de que hará que la pandemia desaparezca. Sin declarar que lo haría, Trump nuevamente está impulsando una teoría que podría incitar a las personas a bajar la guardia alrededor de otros afuera.

William Bryan, quien está a cargo de la dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional, dijo durante una sesión informativa que "resultados emergentes" incompletos de investigaciones sugieren que la luz solar, el calor y la humedad podrían ser efectivos para neutralizar el virus. Estudios anteriores no han encontrado buena evidencia de eso.

El doctor Michael Ryan, jefe de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, en marzo que "es una falsa esperanza decir que sí, simplemente desaparecerá en el verano como la gripe". Trump mencionó a principios del brote que esperaba que terminara todo con el clima más cálido de abril.

3. Lo que dijo Trump sobre las posibilidades de que el virus regrese en el otoño: "Si regresa, no volverá, y he hablado con 10 personas diferentes, no va a ser como antes... Es posible que ni siquiera regrese el coronavirus, solo para que lo entiendas".

LOS HECHOS: sus funcionarios de salud pública refutaron al momento el que el coronavirus no volverá. En cuanto a su declaración de que no será tan malo en una segunda ronda, eso es más complicado.

"Habrá coronavirus en el otoño", dijo el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno. "Estoy convencido de eso por el grado de transmisibilidad que tiene, la naturaleza global".

"El próximo otoño e invierno, vamos a tener dos virus circulando, y tendremos que distinguir entre cuál es la influenza y cuál es el coronavirus", dijo el doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC, en inglés).

Lo grave que sea realmente será determinado por una serie de factores que no pueden predecirse con precisión. Redfield indicó que la situación puede ser más difícil que ahora porque el coronavirus y la influenza circularán al mismo tiempo, a diferencia de la mayor parte de la pandemia actual. O puede ser menos difícil si las preparaciones y las medidas de distanciamiento social son mejores que ahora.

4. El secretario de Asuntos de los Veteranos, Robert Wilkie, preguntó si es seguro alentar a las personas a tomar hidroxicloroquina para el tratamiento con COVID-19: "Oh, creo que sí".

LOS HECHOS: eso no es lo que los principales expertos en salud del gobierno han dicho durante semanas ni lo que su propia agencia ha sugerido. Una nueva alerta el viernes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) subrayó aún más por qué el medicamento no puede considerarse generalmente seguro en esta pandemia y por qué no ha sido aprobado para el tratamiento de COVID-19.

El mes pasado, la FDA autorizó el uso limitado de emergencia de los medicamentos contra la malaria para pacientes hospitalizados con COVID-19 que no están inscritos en ensayos clínicos en curso. Pero los reguladores dijeron que están investigando los efectos secundarios potencialmente mortales reportados a las autoridades de salud.

En uno de esos informes, los médicos de un hospital de Nueva York dijeron que las anormalidades del ritmo cardíaco se desarrollaron en la mayoría de los 84 pacientes con coronavirus tratados con hidroxicloroquina y el antibiótico azitromicina, una combinación que Trump ha promovido como parte de su descripción persistente e inexacta del medicamento contra la malaria como un cambio de juego

El medicamento se ha usado durante mucho tiempo para tratar la malaria, la artritis reumatoide y el lupus. Algunos estudios preliminares muy pequeños sugirieron que podría ayudar a prevenir que el coronavirus ingrese a las células y posiblemente ayudar a los pacientes a eliminar el virus antes.

Wilkie lidera el sistema de salud más grande del país. El brazo de atención médica de su propia agencia ha criticado las evaluaciones prematuras sobre la efectividad del medicamento para el coronavirus. En una respuesta no firmada a un informe de auditoría el mes pasado que examinaba si Veteranos tenía acceso suficiente al medicamento, los altos funcionarios de salud de la agencia calificaron de "inexacto e irresponsable" asumir que la hidroxicloroquina beneficiaría a los veteranos para COVID-19.