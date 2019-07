Washington – El presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), afirmó hoy que Ricardo Rosselló Nevares debe renunciar “de inmediato” a la gobernación y advirtió que las “discusiones importantes sobre el status político de Puerto Rico no pueden ocurrir en medio de la crisis” a que se enfrenta la isla.

Grijalva indicó que la dimisión de Rosselló Nevares a la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP) no es suficiente para permitir un debate favorable para la isla en el Congreso.

“Rosselló debe renunciar de inmediato para permitir que Puerto Rico siga adelante”, sostuvo Grijalva, quien fue el primer legislador federal en exhortar a Rosselló Nevares a dejar su puesto.

Sus expresiones de hoy ocurren en momentos en que se desarrolla una gigantesca marcha en Puerto Rico para reclamar que Rosselló Nevares renuncie o que la Legislatura inicie un proceso para su destitución, tras recientes casos de corrupción y el escándalo que ha generado un chat en el que el propio primer ejecutivo lanza insultos en contra de amplios sectores del país.

Como Grijalva, las congresistas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, y por lo menos siete precandidatos presidenciales demócratas – Tulsi Gabbard, Elizabeth Warren, Julián Castro, Bernie Sanders, Marianne Williamson, Pete Buttigieg y Corey Booker-, han pedido la renuncia de Rosselló Nevares.

"Los residentes de Puerto Rico están usando su poder y pidiéndole cuentas a sus funcionarios electos por la supuesta corrupción y un comportamiento vergonzoso", dijo Grijalva.

Pero, al mismo tiempo, sostuvo que en momentos en que se le quieren imponer al gobierno de Puerto Rico nuevas restricciones en el acceso a fondos de Medicaid, “el Congreso y la administración de Trump no deben usar esta crisis de gobierno para frenar o reducir la asistencia federal a la isla, y la junta de control no debe ver esto como una oportunidad para acumular más poder no elegido sobre la vida cotidiana de la gente”. “Deben darse discusiones significativas sobre el status político a largo plazo de la isla sin esta crisis política como telón de fondo”, agregó el presidente del comité cameral con principal jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico.

Grijalva dijo que “en un futuro cercano” espera retomar sus planes para enmendar la ley Promesa y que sigue “comprometido a ayudar a mejorar las vidas y el futuro de las familias en la isla”.