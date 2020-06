Washington - Grupos a favor de la independencia de Puerto Rico, de la isla y Estados Unidos, solicitaron hoy al Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que mantenga la convocatoria a una audiencia este año sobre la situación colonial de la isla.

“Le solicitamos al Comité de Descolonización de la ONU a que este año 2020, continúen efectuando las vistas sobre el caso colonial de Puerto Rico, sean estas virtuales, presenciales o de la manera que estimen pertinentes para que se escuche los reclamos libertarios de nuestra nación”, indicaron los grupos, en una carta a la presidenta del Comité, Keisha Aniya McGuire, representante permanente del gobierno de Granada ante la ONU.

Las audiencias anuales del Comité de Descolonización estaban previstas para los días del 15 al 26 de junio. Entre ellas hubiese estado la sesión anual sobre el caso político de Puerto Rico.

En medio de la pandemia del coronavirus, el Comité de Descolonización decidirá más tarde este verano si puede celebrar las sesiones de este año, ya sean presenciales o por Internet, o si aprueba sus resoluciones sin convocar a audiencias.

“Es importante que este Comité de Descolonización y la Asamblea General de la ONU se mantengan vigilantes, escuchando nuestras denuncias de pueblo, expresándose, haciendo valer los estatutos que declaran el colonialismo como delito internacional y crimen contra la humanidad”, indicaron las organizaciones independentistas.

La declaración - dada a conocer por el Frente Independentista Boricua frente a la sede de la ONU, en Nueva York-, la firman el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico, el Frente Socialista de Puerto Rico, la Jornada Se Acabaron las Promesas, el Partido Revolucionario de [email protected] [email protected] Puertorriqueñ@s - PRTP-Macheteros, Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y el Movimiento Ñin Negrón.

En la diáspora, la declaración es suscrita por los Comités de la Resistencia Boricua, El Grito, Friends of Puerto Rico Initiative, el Partido Independentista Puertorriqueño de Nueva York, el Partido Nacionalista de Puerto Rico (Juntas de Nueva York y Nueva Jersey), Puerto Ricans in Minnesota, Puerto Rico me Llama, Unión Patriótica Boricua de Florida Central y Virtual Boricua.

“El pueblo boricua está en pie de lucha y resiste. En el verano de 2019 escribió una gloriosa página en la historia nacional, al sacudirse de un gobernador títere y corrupto, obligado a renunciar por medio de la acción del pueblo militante e indignado”, indica la declaración.