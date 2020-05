Washington - Una líder de la organización Hidroponistas de Puerto Rico ha advertido hoy que el programa creado por el gobierno federal para asistir a los agricultores a recuperar sus pérdidas a causa de la pandemia del coronavirus dejó fuera gran parte de los productos puertorriqueños.

“Nuestra solicitud es que incluyan todos nuestros productos”, indicó la vicepresidenta de Hidroponistas de Puerto Rico, Elizabeth Alonso Quiñones, quien ha solicitado a los 150 miembros de su organización que envíen cartas al secretario de Agricultura de Puerto Rico, Carlos Flores, para que presione al gobierno federal sobre este asunto.

Los agricultores puertorriqueños tienen hasta el 22 de junio para pedir la inclusión de sus cultivos en el Programa de Asistencia Alimentaria que ofrece el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para asistir a los agricultores que han visto una pérdida de ingresos durante esta emergencia.

En una entrevista telefónica, Alonso Quiñones dijo que en el seminario que ofrecieron ayer la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el secretario Flores y funcionarios del Departamento de Agricultura federal en la Isla les informaron que la mayoría de sus productos no han sido incluidos.

Según la agricultora, los organizadores del seminario incentivaron que participaran en el seminario sin advertir de antemano que muchos de ellos no pueden beneficiarse en este momento de ese programa.

“Para nuestra sorpresa, varios o muchos cultivos de nosotros los agricultores no están incluidos”, indicó Alonso Quiñones, al mencionar, en una carta a sus colegas, la lechuga Tropicana, la lechuga mixta, el cilantrillo, recao, plátano, guineo, piña, café, pana, mangó y farináceos, como ñame y yautía.

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington, dio a conocer hoy la carta de Alonso Quiñones en su podcast de Facebook, en el que cuestionó que la comisionada González dejara en manos de los agricultores, y no de su oficina, hacer la petición para incluir productos.

La comisionada González dijo en el seminario que el pasado 20 de mayo solicitó al secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, incluir el plátano, el café y el guineo en la lista de productos elegibles.

Bajo el Programa de Asistencia Alimentaria (CFAP, por sus siglas en inglés), el Departamento de Agricultura asiste, con hasta $250,000, a agricultores que se han afectado adversamente por una reducción de por lo menos 5% en el precio de sus productos, como consecuencia de la emergencia del coronavirus.

“He perdido mucho más que eso”, sostuvo Alonso Quiñones, quien indicó que cultiva lechuga Tropicana, lechuga mixta y cilantrillo que normalmente le compraba el programa de comedores escolares del Departamento de Educación de Puerto Rico.

Alonso Quiñones afirmó que en vez de dejar a los agricultores hacer la presión por su cuenta, se requiere el respaldo de las autoridades de la isla para presionar al gobierno federal.

También indicó que el gobierno de Puerto Rico debe organizar un seminario solo para ir punto por punto sobre el procedimiento para llenar la solicitud de asistencia federal, el cual la propia directora en San Juan de la Agencia de Servicio Agrícola del Departamento de Agricultura federal, Wanda Pérez, reconoció que es complicado.

En su comunicado de prensa, el exgobernador Acevedo Vilá indicó que los agricultores han denunciado además el desmantelamiento del programa de subsidio salarial, lo que provoca que el Departamento de Agricultura de Puerto Rico “no tenga idea de que se está produciendo en nuestras fincas”.