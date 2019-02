Miami - La Guardia Costera estadounidense descargó este martes en el puerto de Everglades(sur de Florida) un cargamento de unas 15.7 toneladas de cocaína, valorado en $466 millones, que fue interceptado en varios operativos hechos en aguas del este del Pacífico.

Today, the @USCG is offloading $466 million worth of cocaine from #USCG Cutter FORWARD in Port Everglades, FL. FORWARD’s crew just completed a @Southcom deployment to the eastern Pacific, compiling interdictions totaling 35k lbs. of drugs. Read more: https://t.co/XeN4GdmUod pic.twitter.com/ivOAmZEhOC