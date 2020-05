Atlanta, Georgia - La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ordenó un toque de queda que comenzará a las 9:00 p.m. de hoy, sábado, y que culminará en la madrugada del domingo, como un mecanismo para controlar los episodios de violencia que se han reportado en algunas de las manifestaciones por la muerte de George Floyd a manos del agente Derek Chauvin.

Por su parte, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró un estado de emergencia y activó a la Guardia Nacional para ayudar en el proceso de pacificación.

Atlanta se unió a Minneapolis, Portland, Louisville, Los Ángeles, Filadefia y Columbus, Ohio, cuyos gobernadores y alcaldes también decretaron toques de queda para tratar de restaurar el orden ante las protestas que, en algunos casos, se han tornado violentas.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, indicó que el toque de queda se extenderá desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., hora local, mientras que el ejecutivo de Filadelfia, Jim Kenney, implementó el toque de queda desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 a.m. En Columbus, Ohio, el toque de queda durará desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

La muerte de George Floyd a manos de policías desató una ola de protestas contra las autoridades por la brutalidad policiaca.

Ayer fue el cuarto día consecutivo de protestas y el uso de gases lacrimógenos contra manifestantes fue la orden del día.

Las manifestaciones se extendieron por el resto de los Estados Unidos. El Centro de CNN, en Atlanta, también fue el epicentro de uno de los altercados entre manifestantes y la Policía.

En varias ocasiones, los gases que lanzaba la Policía a los manifestantes les eran devueltos.

El vestíbulo del Centro CNN, en Atlanta, terminó con los cristales rotos y vandalizado.

Las movilizaciones de manifestantes llegaron hasta Atlanta, Nueva York, Houston, California y continuaron en Minneapolis donde se tomó esta foto.

Algunos vehículos también fueron volcados por manifestantes en señal de protesta en el área de California.

Minnesota vio muchas de sus áreas incendiadas en la noche del viernes como esta zona de la avenida Chicago.

Un manifestante recibió disparos de goma por parte de la Policía de Minnesota.

Otras personas escaban cuando las autoridades lanzaban gases lacrimógenos como este hombre en el área de Minneapolis.

Floyd falleció tras ser arrestado en Minneapolis por, supuestamente, pagar con un billete falso de $20.00 en un establecimiento. Durante el proceso de esposarlo, Chauvin mantuvo una de sus rodillas sobre el cuello de la víctima por casi ocho minutos e ignoró sus súplicas de que no podía respirar.