Washington - Aunque la medida está bloqueada en esta sesión del Congreso, la Comisión de Igualdad considera que el proyecto del demócrata Darren Soto (Florida), que promueve convertir a Puerto Rico en un estado con un período de transición de solo tres meses, está entre sus “muchas victorias” del pasado año fiscal puertorriqueño.

“Es innegable que el asunto dirigido a resolver el status político de Puerto Rico es discutido abiertamente a los más altos niveles del gobierno, al igual que en los medios”, indicó el exgobernador Pedro Rosselló González al presentar, por escrito, el informe anual de la Comisión de Igualdad, como presidente de ese grupo.

El proyecto del boricua Soto tiene el respaldo de 16 demócratas y cinco republicanos.

Los miembros del Comité de Igualdad también destacan, entre tras cosas, un foro de pueblo en el estado de Florida, reuniones con 12 senadores y 62 congresistas y presentaciones en los medios estadounidenses como parte de los esfuerzos a favor de la propuesta de que Puerto Rico sea admitido como el estado 51 de Estados Unidos.

El documento fue enviado al gobierno de Puerto Rico el pasado 30 de junio, días antes de que el escándalo del vergonzoso chat de Telegram encabezado por el ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y sus colaboradores más cercanos, junto a los cargos de corrupción contra ex altas funcionarias, generaran una histórica ola de protestas que forzaron la renuncia del primer ejecutivo de la isla.

En momentos en que el propio Partido Nuevo Progresista (PNP) tachaba a Rosselló Nevares, Rosselló González renunció el 21 de julio a la Comisión de Igualdad y a la colectividad, molesto con el rechazo que el liderato del PNP y hasta la mayoría de sus colegas del grupo pro estadidad dieron a su hijo.

El informe, referido tanto al pasado gobernador como a los presidentes de las cámaras legislativas de Puerto Rico, resalta también por dejar fuera contundentes expresiones - principalmente del gobierno de Donald Trump y del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky)- en contra de la estadidad.

El documento reconoce la audiencia del 5 de octubre de 2018, en Boulder (Colorado) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que discutió las querellas presentadas por Rosselló González y el abogado Gregorio Igartúa en las que se denuncia que Estados Unidos viola los derechos humanos de los residentes de Puerto Rico, al no permitirles votar por el presidente de EE.UU. ni elegir miembros al Congreso.

Menciona, en ese sentido, la presentación de Rosselló González ante la CIDH. Pero, no hace referencia a la ponencia del embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, quien a nombre del gobierno de Trump informó a la CIDH que el gobierno de Estados Unidos no considera que la estadidad ganó los plebiscitos criollos de 2012 y 2017, y que por el contrario no ve consenso entre los electores de la isla en torno a su futuro político.

El informe tampoco reconoce que en septiembre de 2018 el presidente Trump dio un no absoluto a la estadidad y que en junio pasado McConnell advirtió que mientras sea líder de la mayoría republicana del Senado no dará paso a ningún proyecto a favor de la estadidad para Puerto Rico o Washington D.C., iniciativas que vincula con los demócratas y el interés de ese partido en controlar el Congreso.

Otra omisión significativa es la advertencia que hiciera en noviembre de 2018 el congresista republicano Rob Bishop (Utah) de que se necesita un referéndum estadidad sí o no para poder echar hacia delante el debate en Washington, pues “la inhabilidad del Departamento de Justicia (de Estados Unidos) en validar a tiempo el voto de 2017, ha permitido a sus oponentes impugnar sus resultados”.

Según el informe de la Comisión de Igualdad, parte del esfuerzo de sus miembros ha estado centrado en buscar alianzas con organizaciones en EE.UU..

Indica que el exsenador Charlie Rodríguez – uno de solo dos miembros de la comisión que no se desvinculó del exgobernador Rosselló Nevares-, ha concentrado sus esfuerzos en acercarse a “aliados puertorriqueños e hispanos” en la Florida central. En ese apartado, el informe destaca que el concejo municipal de la ciudad de Tampa aprobó una resolución 7-0 a favor de la estadidad.

Mientras, sostiene que Alfonso Aguilar – quien como los demás republicanos de la comisión fueron los más vocales en pedir la renuncia del exgobernador Rosselló Nevares-, estuvo a cargo de trabajar el apoyo a la estadidad de parte de la Asociación para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), que pese a dejar a un lado temporalmente su resolución del verano pasado a favor de la estadidad, decidió en octubre de 2018, por medio de su Junta Nacional, mantener su “fuerte respaldo” a esa alternativa de status para la isla.

Aguilar, según el informe, ha sido el enlace también con la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), que por años ha respaldado la estadidad.

El documento reseña recientes encuestas que reflejan que una mayoría de los electores de estados como Florida y Nueva York apoyan la estadidad para la Isla.

“Como estableció el informe anual de 2018 de la Comisión de Igualdad de Puerto Rico, una de las metas de la Comisión es aumentar el perfil de la propuesta de estadidad para Puerto Rico a nivel nacional y al así hacerlo influenciar en la opinión nacional”, subraya.

Los seis miembros actuales de la Comisión de Igualdad – Aguilar, Rodríguez, los exgobernadores Carlos Romero Barceló y Luis Fortuño, Zoraida Fonalledas y Luis Berríos-, fueron nombrados por el entonces gobernador Rosselló González y confirmados por el Senado de Puerto Rico. A diferencia de los ‘congresistas en la sombra’ de Washington D.C. no fueron elegidos por el pueblo. Han utilizado los recursos de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa).

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien ha indicado que la estadidad no será una prioridad para su gobierno, tendría que nombrar próximamente al sustituto del exgobernador Rosselló González.

Según la directora de Prfaa, Jennifer Storipan, Vázquez Garced prevé reunirse pronto con los miembros de la Comisión de Igualdad.