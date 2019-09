Bahamas — Los vientos sostenidos máximos de Dorian disminuyeron el jueves a 110 millas, ahora como huracán de categoría 2, todavía con suficiente fuerza como para causar daño en las costas de las Carolinas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

