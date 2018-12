El presidente número 41 de Estados Unidos, George H.W. Bush, falleció en la noche del viernes y las palabras rindiéndole honor no se hicieron esperar de parte de líderes políticos -estadounidenses, internacionales y locales- amigos y familiares.

A continuación, algunas de los mensajes destacados:

Jeb Bush, hijo de Bush y exgobernador de Florida

"Ya extraño al más grande ser humano que he conocido. Te quiero, papá".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Melania y yo nos unimos a una nación en duelo para lamentar la pérdida del expresidente George H.W. Bush”, indicó Trump, quien considera que el político republicano "siempre encontró una manera de poner la vara de medición más alta".

"Con buen criterio, sentido común y un liderazgo imperturbable, el presidente Bush guió a nuestra nación y al mundo a un pacífico y victorioso fin de la Guerra Fría. Su ejemplo sigue vivo, y seguirá conmoviendo a futuras generaciones para buscar una causa mayor".

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos

América ha perdido a un patriota y humilde servidos en George Herbert Walker Bush. Mientras nuestros corazones duelen hoy, también están llenos de gratitud. Nuestros pensamientos están con toda la familia Bush esta noche y con todos los que se inspiraron por el ejemplo de George y Bárbara”.

“La vida de George H. W. Bush es un testimonio de que el servicio público es un oficio noble y jubiloso. (...) Su legado jamás será igualado, aunque a él le gustaría que todos lo intentemos”.

Bill y Hillary Clinton

"Hillary y yo lloramos la pérdida del presidente George H. W. Bush. Estoy agradecido por cada minuto que pasé con él y siempre consideraré nuestra amistad como uno de los mayores regalos de mi vida".

Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico

“Beatriz y yo enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia Bush. El presidente George H.W. Bush fue un patriota. Su servicio a los Estados Unidos y al mundo es merecedor de admiración y respeto. Fue un estadista de civismo y humildad, y amigo de Puerto Rico. Que descanse en paz”, escribió Rosselló Nevares.

Jenniffer González, comisionada residente en Washington

“Tuve la oportunidad de conocerlo temprano en mi vida en el servicio público y todavía recuerdo el impacto que me causó su presencia; él, todo un veterano combatiente fue inspiración a una que entonces apenas se iniciaba. George H. W. Bush, defendió los verdaderos valores centrales que perduran: la libertad, la legalidad, la familia, pero siempre, siempre, pidiendo la construcción de una ‘nación más bondadosa y gentil’, donde ‘mil puntos de luz brillaran desde cada comunidad’”.

Marco Rubio, senador republicano

“El presidente George H. W. Bush fue un héroe americano, un patriota, y un hombre sabio y generoso. Descanse en Paz”, indicó en un tuit.

Vladímir Putin, presidente de Rusia

"Querido George, recibe mis más profundas condolencias con motivo del fallecimiento de tu padre", señala el texto del mensaje, difundido por la oficina de prensa del Kremlin.

“Ha muerto un hombre extraordinario, que toda su vida sirvió fielmente a su país; durante la guerra, con las armas en la mano, y en tiempos de paz, en cargos públicos de alta responsabilidad".

Bush encabezó Estados Unidos en "una de las etapas más importantes de la historia mundial, hizo gala de sabiduría política y perspicacia, y trataba de adoptar decisiones sopesadas incluso en las situaciones más complejas", añade el mensaje.

"Consciente de la importancia del diálogo constructivo entre las dos mayores potencias nucleares, George Bush padre hizo mucho por fortalecer la cooperación ruso-estadounidense en materia de seguridad internacional", resaltó Putin.

Steffen Seibert, portavoz del Ejecutivo de Alemania

"Guardamos luto por el presidente George H.W. Bush, un amigo de los alemanes. Nunca olvidaremos su contribución a nuestra reunificación".

Mijaíl Gorbachov, último presidente soviético

"Muchos recuerdos me unen a esta persona. Nos tocó trabajar juntos en años de grandes cambios. Fueron tiempos dramáticos, de gran responsabilidad. El resultado fue el fin de la Guerra Fría y de la carrera armamentista nuclear", declaró Gorbachov a la agencia Interfax.

Tom Perez, presidente del Comité Nacional Demócrata

"George H. W. Bush combinó su profundo sentido de responsabilidad personal con honestidad, gentileza y arduo trabajo"

Iván Duque, presidente de Colombia

"Lamentamos la muerte del expresidente de EE.UU. George H.W. Bush, recordado como ejemplo de hombre público, de fe inquebrantable y protagonista de grandes hitos de la historia mundial", manifestó Duque en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Lourdes Ramos, vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico

“La admiración de nuestro pueblo hacia Bush fue notable e hizo patente el reclamo de los puertorriqueños de poder votar por el Presidente, un derecho que viene atado a la estadidad. En su memoria, ya estamos en la recta final para lograr la completa igualdad como el estado 51. Lo recordaremos con especial afecto y gratitud”.