La policía rescató 90 perros de un refugio de animales en Kentucky debido a las presuntas malas condiciones en que vivían, y presentó cargos al propietario luego que fueron hallados cadáveres de canes y gatos en un congelador del lugar.

Los perros fueron incautados el sábado debido a las "pésimas condiciones de vida" en el refugio Trixie Foundation, informó la policía estatal de Kentucky en un boletín de prensa. El sitio web del albergue lo anuncia como un "Edén" para los animales y el "secreto mejor guardado en bienestar animal".

Melissa Bowman, presidenta de la organización Kentuckians Vote for Animals, acompañó a la policía durante el operativo. Ella dijo al periódico Lexington Herald-Ledger que los perros sufrieron "negligencia médica" y algunos presentaban tumores. Otros debieron ser sedados antes de sacarlos del albergue, y uno fue sacrificado en las instalaciones.

La policía obtuvo una orden de cateo después de haber recibido quejas sobre el refugio en abril, publicó el Herald-Ledger.

El propietario del lugar, Randy Skaggs —quien debía comparecer en junio para enfrentar un juicio por un delito menor de crueldad animal en2018— dijo que daba atención médica a los animales cuando era necesario. El hombre argumentó que la carga de trabajo le había impedido enterrar los restos de los siete gatos y cinco perros hallados en el congelador.

"No he hecho nada intencionalmente excepto tratar de ayudar a estos animales", afirmó Skaggs. "Todos cometemos errores, y yo he cometido muchos".